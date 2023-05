Tych liści nigdy nie wyrzucaj! Możesz stworzyć z nich zdrowy posiłek

Po podwyżce cen warzyw i owoców klienci szukają pomysłu na to, aby za zakupy zapłacić mniej. Sprzedawcy pracujący w supermarketach zwracają uwagę na nowe zjawisko – klienci odgrywają liście albo łodygi niektórych produktów, aby ich waga była mniejsza. Trikiem na oszczędzanie stało się usuwanie z pomidorów gałązek, a z papryk – ogonków. Niektórzy „odchudzają” z liści sałatę, kapustę czy kalafiora. Ta praktyka nie jest pochwalana przez sieci spożywcze.

W Warszawie w jednym ze sklepów popularnej sieci znalazła się nawet informacja: „Prosimy nie odrywać liści z kalafiora. Towar jest sprzedawany na wagę, a nie na sztuki”. Ta sama sieć zabrała głos w tej sprawie na swoim profilu w mediach społecznościowych. Jak podaje serwis money.pl w wymianie zdań z jednym z klientów, przedstawiciele sklepu napisali, że „liście kalafiora stanowią integralną część tego warzywa i pełnią kilka kluczowych funkcji”. Te kluczowe funkcje to przede wszystkim ochrona kalafiora przed nadmierną utratą wody. Liście chronią też przed urazami mechanicznymi (np. podczas transportu) oraz zapewniają dłuższą świeżość warzywa.

Czy kalafior jest zdrowy?

W polskiej kuchni najczęściej wykorzystuje się główkę kalafiora – przygotowuje się ją jako dodatek do dań głównych. Najbardziej znana wersja to kalafior z bułką tartą przygotowaną na maśle – ten przepis jest jednak bardzo kaloryczny. Popularne są zupy kalafiorowe i kotlety z kalafiora. To warzywo może być też bazą nuggetsów, placuszków czy dodatkiem do sałatki.

Kalafior nie pochodzi z Polski, lecz z Włoch. Najbardziej znamy jego białą odmianę, choć występuje też w kremowej, żółtej, zielonej i fioletowej. Ma dużą zawartość białka (2,4 g w 100 g), a jednocześnie niską wartość energetyczną (27 kcal w 100 g) i niski indeks glikemiczny (IG 15) – dlatego jest idealnym warzywem dla diabetyków. Zawarta w nim witamina C wspiera odporność organizmu, a witamina K wspiera krzepliwość krwi i pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Kalafior jest też źródłem potasu, wapnia, fosforu, sodu i magnezu. Bogaty jest w cholinę, organiczny związek, który wspiera pracę mózgu.

Dlaczego warto jeść liście kalafiora?

Nie wszyscy wiedzą, że tak chętnie odrywane przez Polaków liście kalafiora, są jadalne, a do tego bardzo zdrowe. Znajdziemy w nich dużo błonnika, który wspiera pracę układu pokarmowego, usprawnia pracę jelit i zapobiega zaparciom.

Liście kalafiora to źródło wielu pierwiastków. Wapń poprawia pracę układu krwionośnego i nerwowego, natomiast żelazo zapobiega niedotlenieniu mięśni – z tego powodu kalafior powinien być obowiązkowym warzywem w diecie osób uprawiających sport.

Podobnie jak inne warzywa kapustne, kalafior (także jego liście) jest źródłem przeciwutleniaczy, szczególnie glukozynolany i izotiocyjaniany, które spowalniają wzrost komórek nowotworowych. Również zawarty w liściach kalafiora sulforafan wykazuje działanie przeciwnowotworowe. Poza tym liście kalafiora są niskokaloryczne – idealne dla osób, które chcą zrzucić zbędne kilogramy.

Sposoby na wykorzystanie liści kalafiora

Liście kalafiora można wykorzystać na wiele sposobów – wszystko zależy od wyobraźni przygotowującego posiłek. Warto zacząć traktować je jako oddzielny element tego warzywa – wówczas pomysły same się pojawią. My proponujemy kilka rozwiązań na wykorzystanie liści kalafiora.

Zawijanie gołąbków – odetnij najgrubsze części liści, a pozostałe wrzuć do wrzącej wody. Gotuj przez 15 minut, aż staną się miękkie. Pilnuj, aby nie zaczęły się rozpadać. Gdy nabiorą odpowiedniej elastyczności, zawiń w nie wcześniej przygotowany farsz do gołąbków – może być tradycyjny, ale warto też spróbować wersji wege.

Pesto kalafiorowe – do przygotowania tego dania przygotuj surowe liście kalafiora, łodygę i głąb warzywa. Dodaj dwa ząbki czosnku, posiekany koperek, sok z połówki cytryny, oliwę oraz przyprawy do smaku – pieprz i sól. Dobrym dodatkiem mogą być też orzechy. Zblenduj wszystkie składniki i podaj jako dodatek do pieczywa lub makaronu.

Baza do zupy – liście kalafiora mogą być jednym ze składników, na których ugotujesz warzywny wywar. Dodaj do nich marchew, pietruszkę, seler, por, czosnek, 2 ziela angielskie, 2 liście laurowe, zalej wodą i zagotuj. Dzięki liściom zupa nabierze odpowiedniej gęstości i zyska na smaku. Możesz też dodać liście do kremu kalafiorowego.

Przekąska z grilla, piekarnika lub patelni – przygotuj marynatę – bazą może być oliwa, wędzona papryka i zioła, np. oregano i bazylia. Polej marynatą liście i podpiecz liście w piekarniku (10 minut w 200 stopniach), lub kilka minut na grillu. Możesz też usmażyć liście na patelni, z odrobiną masła. Wystarczy chwila – łatwo je spalić.

