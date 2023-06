Ryż jaśminowy to doskonałe źródło żelaza. Zapobiega anemii i ma wiele cennych właściwości

Ryż stanowi podstawę wyżywienia ponad połowy światowej populacji. Jest składnikiem wielu potraw. Zarówno biały, jak i brązowy ryż nie zawierają glutenu, co jest ważne dla osób z jego nietolerancją. Ryż jaśminowy, który stanowi jedną z popularnych odmian, zalecany jest w diecie ze względu na zawartość w nim cennego pierwiastka, jakim jest żelazo (w 100 g produktu znajduje się 0,08 mg), które wspomaga produkcję czerwonych krwinek w organizmie. Brak żelaza może prowadzić do groźnej dla zdrowia anemii (nazywanej także niedokrwistością). Żelazo wpływa też korzystnie na kondycję włosów, skóry i paznokci. Jedzenie ryżu jaśminowego zalecane jest również kobietom podczas menstruacji, kiedy dochodzi do utraty żelaza.

Oprócz żelaza, w składzie ryżu znajdziemy m.in.: wapń, magnez, fosfor, potas oraz cynk i mangan. Z witamin warto wymienić witaminy: E i K oraz te z grupy B, które wspierają funkcjonowanie układu nerwowego. Ryż jaśminowy jest też bogaty w przeciwutleniacze, które zwalczają wolne rodniki powodujące stany zapalne w organizmie i uszkadzające komórki.

Ryż jaśminowy: brązowy czy biały?

Ryż jaśminowy dostępny jest zarówno w odmianie brązowej, jak i białej. Ryż biały powstaje w wyniku całkowitego usunięcia zewnętrznej warstwy nasion, oraz pozostawieniu jedynie tkwiącego w ich wnętrzu bielma. Dzięki temu cechuje się łagodnym smakiem. Jest lekkostrawny i dlatego zaleca się go osobom z cierpiącym na problemy z żołądkiem i choroby jelit. Ale nie tylko, do diety powinny włączyć do również osoby uprawiające sport. A to ze względu na dużą zawartość węglowodanów (w 100 g produktu jest ich aż 79 g), które są łatwo przyswajalne i dają szybki zastrzyk energii przed treningiem.

Brązowa pełnoziarnista odmiana ryżu jaśminowego zalecana jest z kolei osobom na dietach redukujących wagę. Zawiera bowiem cenny błonnik (w 100 g 2,4 g). Badania pokazują, że włączenie kilku porcji produktów pełnoziarnistych do diety może poprawić ogólny stan zdrowia i wpływa korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, obniżając poziom „złego” cholesterolu i ciśnienie krwi. Spożywanie produktów pełnoziarnistych powiązano również z obniżeniem ryzyka zachorowania na raka.

Do jakich dań najlepiej pasuje ryż jaśminowy?

Ziarna ryżu jaśminowego po ugotowaniu powinny być sypkie. Ze względu na swoją lekko miodową nutę dobrze pasują do dań kuchni tajskiej i deserów np. z dodatkiem mango czy mleczka kokosowego. Ryż jaśminowy dobrze sprawdza się też w potrawach, które łączą słodko-kwaśne smaki: w daniach typu curry czy z nutą chińską np. w smażonym ryżu z warzywami i kurczakiem, które zanurzone są w słodko-kwaśnym sosie.

Czytaj też:

Woda ryżowa: cudowny napój do pielęgnacji twarzy i ciałaCzytaj też:

Przesoliłeś ryż? Da się go jeszcze uratować! Oto 7 skutecznych metod