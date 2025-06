Kawa w Dino tańsza nawet o 13 zł i bez limitu. Zobacz, co musisz wziąć do koszyka

Kawa jest jednym z najchętniej wybieranych, a zarazem najdroższych artykułów spożywczych. Na szczęście teraz możesz na jego zakupie sporo zaoszczędzić. Dino mocno przeceniło bowiem różne rodzaje produktów – poczynając od kawy rozpuszczalnej, poprzez mieloną, a na ziarnistej czy zbożowej kończąc. Sprawdź, co dokładnie opłaca się włożyć do koszyka. Ta „ściągawka” z pewnością przyda ci się podczas następnej wizyty w supermarkecie znanej sieci.

Jakie kawy przeceniło Dino?

Taniej możesz kupić między innymi kawę mieloną marki Mk Cafe Premium. Opakowanie o wadze pół kilograma kosztuje teraz 26 złotych i 99 groszy. Cena regularna wynosi natomiast niespełna 38 złotych. Obniżka sięga więc 26 procent. Do koszyka warto włożyć również kawę ziarnistą Mocca Fix Gold marki Woseba. Za kilogram produktu trzeba zapłacić tylko 53 złote i 89 groszy. To o ponad 14 złotych mniej niż zwykle. Na tym jednak nie koniec. Promocja objęła bowiem także inne popularne i chętnie kupowane artykuły spożywcze, takie jak na przykład:

kawa rozpuszczalna Eduscho Family – kosztuje 28 złotych i 99 groszy zamiast niespełna 34 zł (200 gramów),

– kosztuje 28 złotych i 99 groszy zamiast niespełna 34 zł (200 gramów), kawa rozpuszczalna Nescafé Classic – na opakowanie o wadze 200 gramów wydamy przy kasie 24 złote i 99 groszy, czyli niespełna trzynaście złotych mniej (cena poza obniżką wynosi 36,99 zł),

– na opakowanie o wadze 200 gramów wydamy przy kasie 24 złote i 99 groszy, czyli niespełna trzynaście złotych mniej (cena poza obniżką wynosi 36,99 zł), kawa mielona Prima Finezja – kupisz ją teraz za 12 złotych i 99 groszy (250 go), zamiast niemal 17 zł.

Tania kawa bez limitu w Dino

Warto podkreślić, że wszystkie przedstawione wyżej oferty obowiązują przez cały najbliższy tydzień. Zaczynają się w środę, a kończą we wtorek (4-10 czerwca 2025 roku). By z nich skorzystać, nie trzeba posiadać żadnych kart ani aplikacji. Wystarczy przyjść i zrobić zakupy. Co ważne, Dino nie nałożyło na swoich klientów żadnych ograniczeń. Możesz kupić tyle kawy, ile chcesz, nie tracąc okazji do odciążenia budżetu.

