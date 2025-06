Codzienny nawyk, który wykańcza trzustkę. Ekspert bije na alarm: nie tylko alkohol szkodzi

Cichy wróg trzustki czai się na naszych talerzach – chodzi o jeden powszechny wśród Polaków nawyk. Choć na co dzień nie przykładamy do niego dużej wagi, to okazuje się, że może on niepostrzeżenie zwiększać ryzyko poważnych chorób tego narządu.

Trzustka to niezwykle ważny narząd w naszym organizmie, który pełni dwie główne funkcje: wydziela enzymy trawienne oraz reguluje poziom cukru we krwi dzięki produkcji insuliny. Nieprawidłowo działająca trzustka może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Bardzo ważne jest więc dbanie o trzustkę poprzez zdrową dietę, unikanie nadmiernego spożycia alkoholu, rezygnację z palenia tytoniu oraz regularne badania kontrolne. To jednak nie wszystko. Nawyk, który może prowadzić do chorób trzustki Dr Bartosz Kulczyński naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia wyjaśnił w opublikowanym przez siebie nagraniu, czego powinniśmy unikać, żeby nasza trzustka nie chorowała. Dla wielu osób z pewnością zaskoczeniem będzie jeden z wymienionych przez specjalistę nawyków, który jest powszechny wśród wielu Polaków. Chodzi o przejadanie się – jedną z przyczyn chorej trzustki jest nadmiar kalorii w naszej diecie. Z badań wynika bowiem, że wyższy wskaźnik BMI i obwód talii są związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia ostrego zapalenia trzustki. Jeżeli zaś chodzi o liczby, to mogę powiedzieć, że mowa tu o ryzyku wyższym kilkanaście do kilkudziesięciu procent. Oczywiście, im bardziej jesteśmy otyli, tym ryzyko jest wyższe. Jednocześnie chcę też zaznaczyć, że osoby z nadwagą i otyłością są bardziej narażone na pojawienie się raka trzustki. Tu ryzyko jest wyższe o średnio 27 procent – wyjaśnił ekspert. Dr Bartosz Kulczyński zaznaczył również, że poleca kontrolować swoją masę ciała, a jeśli okaże się, że zbliżamy się do nadwagi, to odpowiednio reagować, podejmując różne praktyki, które pomogą zgubić nadprogramowe kilogramy. Co jeszcze szkodzi trzustce? Trzustce szkodzi przede wszystkim niezdrowy styl życia. Największymi wrogami tego narządu są nadmierne spożycie alkoholu oraz tłusta, ciężkostrawna dieta bogata w przetworzoną żywność. Równie niekorzystny wpływ ma palenie papierosów, które zwiększa ryzyko stanów zapalnych i nowotworu trzustki. Długotrwały stres, brak aktywności fizycznej oraz nadwaga również obciążają trzustkę i sprzyjają rozwojowi chorób, takich jak cukrzyca typu 2 czy przewlekłe zapalenie trzustki. Dlatego tak ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i unikanie czynników, które mogą „wykańczać” ten narząd. Dlaczego trzeba dbać o trzustkę? Gdy trzustka zaczyna poważnie „niedomagać”, to występuje szereg uciążliwych objawów i znaczących komplikacji zdrowotnych. Główny problem polega na tym, że niestety istnieją poważne trudności w zdiagnozowaniu najbardziej niebezpiecznych schorzeń trzustki. Mam na myśli przewlekłe zapalenie trzustki i raka trzustki – powiedział specjalista. Dietetyk dodał także, że objawy często pojawiają się w dość zaawansowanym stadium choroby, gdy trudno jest je już skutecznie wyleczyć. Z tego powodu właśnie tak ważne jest zapobieganie chorobom trzustki i unikanie różnych czynników, które jej szkodzą i niszczą ten narząd. Koniecznie sprawdź, jakie objawy daje chora trzustka. Czytaj też:

Matcha działa na twoje ciało szybciej, niż myślisz. Dietetyk zdradza, co się dzieje po jej wypiciuCzytaj też:

Gotujesz warzywa? Niektóre zyskują moc dopiero po obróbce. Sprawdź, które to