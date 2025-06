Nie popełniaj tego błędu z jabłkami. To najzdrowsza część, a większość ludzi ją wyrzuca

Jabłka to jedne z najbardziej lubianych i najczęściej kupowanych owoców w naszym kraju. Cenimy je za świetny smak, różnorodność odmian, ale też łatwość przechowywania. Są dostępne przez cały rok i świetnie nadają się zarówno do jedzenia na surowo, jak i do przygotowywania soków, ciast czy różnego rodzaju przetworów. Dzięki zawartości witamin i błonnika jabłka są bardzo zdrową przekąską, która świetnie smakuje też „solo”. Dodatkowo z łatwością można je zabrać ze sobą do szkoły.

To najcenniejsza część jabłka

Wiele osób, jedząc jabłka, najpierw obiera je ze skórki, sądząc, że w ten sposób pozbywa się zanieczyszczeń. Większość z nas robi to wręcz automatycznie, jednak to duży błąd, ponieważ to właśnie w skórce znajduje się najwięcej cennych składników odżywczych. Jest w niej zwarta duża ilość błonnika pokarmowego, który wspomaga pracę jelit, reguluje poziom cukru we krwi i daje uczucie sytości na dłużej. Skórka jest także bogata w witaminę C oraz związki polifenolowe, które działają przeciwzapalnie i chronią organizm przed wolnymi rodnikami. Z pewnością ciekawostka dla wielu osób będzie to, że skórka zawiera więcej wartości odżywczych niż sam owoc. Oznacza to, że jeśli chcemy dostarczyć do swojego organizmu to, co najlepsze – nie powinniśmy obierać jabłek. Ta zasada dotyczy jednak tych owoców, które pochodzą z naszego sadu.

Jak dokładnie umyć jabłka, żeby zjeść je ze skórką?

Gdy kupujemy jabłka w sklepie, należy je wtedy bardzo starannie umyć – w tym wypadku, jeśli chcemy zjeść je ze skórką, nie wystarczy użycie do tego samej wody. Istnieje jednak prosty i skuteczny sposób, żeby pozbyć się obecności środków chemicznych ze skórki jabłka. Pozostałości pestycydów najlepiej usuwać, myjąc owoce w wodzie zasadowej, na przykład z dodatkiem sody oczyszczonej. Na jeden litr wody trzeba użyć 1-2 łyżeczek sody (w takiej mieszance jabłka należy zostawić na kilkanaście minut). Na koniec, by przywrócić neutralne pH, jabłka należy opłukać w czystej wodzie. Dzięki temu prostemu zabiegowi owoce będą w pełni bezpieczne dla zdrowia, a my nie będziemy musieli rezygnować z cennej i pełnej wartości skórki.

Kiedy lepiej jest obierać jabłka ze skórki?

Choć jedzenie jabłek ze skórką ma wiele zalet, są sytuacje, w których lepiej jest je obrać. Przede wszystkim dotyczy to owoców, które mogły być opryskiwane środkami chemicznymi i nie zostały dokładnie umyte — w takim przypadku skórka może zawierać resztki pestycydów. Jabłka warto również obierać dla małych dzieci, zwłaszcza tych, które dopiero uczą się jeść stałe pokarmy, ponieważ skórka może być dla nich zbyt twarda i trudna do przeżucia. Obieranie jabłek może być też dobrym pomysłem przy niektórych dolegliwościach żołądkowych, kiedy układ trawienny jest szczególnie wrażliwy. W takich przypadkach pozbawienie owocu skórki ułatwia jego strawienie. Jeśli więc decydujesz się, żeby obrać owoce, to koniecznie sprawdź, jak wykorzystać skórkę z jabłek.

