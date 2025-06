Nie przepłacaj w Biedronce. Dietetyczka pokazuje tańsze zamienniki, które naprawdę warto znać

Zastanawiasz się, jak zaoszczędzić na zakupach w Biedronce? Znana dietetyczka ma na to prosty patent. Udowadnia, że można jeść zdrowo i tanio jednocześnie. Sprawdź, co wkłada do koszyka.

Ceny artykułów spożywczych ciągle rosną. Nawet zakup podstawowych produktów potrafi mocno obciążyć domowy budżet. Jest jednak też dobra wiadomość – wśród dostępnych towarów można znaleźć prawdziwe tanie perełki, które nie tylko mniej kosztują, ale również są zdrowe. W ich „wyłowieniu” pomóc ci może mała ściągawka, jaką ostatnio przygotowała dietetyczka Dominika Hatala. Ekspertka wybrała się do Biedronki i wskazała cztery tańsze zamienniki popularnych produktów. Zobacz, co dokładnie poleca specjalistka i dlaczego. Co kupić w Biedronce, by zaoszczędzić? Jako pierwszy Dominika Hatala wymieniła serek wiejski Delikate. Nie różni się pod względem składu i wartości odżywczych od serka wiejskiego z Piątnicy, ale – jak podkreśla ekspertka w udostępnionym nagraniu – jest od niego tańszy o niespełna 24 procent. Kosztuje 2 złote i 29 groszy. Tymczasem za jego droższy odpowiednik trzeba zapłacić niemal trzy złote. Podane ceny odnoszą się do produktów o wadze 200 gramów. Drugim artykułem spożywczym polecanym przez dietetyczkę jest makaron Pastani z pszenicy durum. Na paczkę o wadze 500 gramów wydamy 3 złote i 42 grosze, podczas gdy opakowanie makaronu marki Lubella ze „zwykłej” pszenicy o wadze 400 gramów to wydatek rzędu 5 złotych i 19 groszy. Wybierając tańszy produkt, oszczędzasz złotówkę i 77 groszy. Zyskasz też zdrowszy przysmak. Mąka z pszenicy durum zawiera bowiem więcej cennych mikroelementów i błonnika niż jej tradycyjny odpowiednik. Można w niej znaleźć m.in. żelazo, fosfor, miedź, potas, cynk, mangan, kwas foliowy czy witaminy z grupy B. Inne tańsze zamienniki w Biedronce W koszyku ekspertki znalazła się również duża puszka kukurydzy marki Nasza Spiżarnia. Ma taką samą gramaturę jak małe puszki kukurydzy Bonduelle sprzedawane w dwupaku (280 gramów), a kosztuje prawie dwa razy mniej (3,99 zł vs. 7,34 zł). Na koniec Dominika Hatala porównała składy dwóch twarogów półtłustych – Delikate i Piątnicy. Nie różnią się między sobą zbytnio, jeśli chodzi o skład, ale pierwszy kosztuje 3 złote i 98 groszy, a drugi – 5 złotych i 79 groszy. Tyle trzeba zapłacić za opakowanie o wadze 250 gramów. Czytaj też:

To najzdrowsza gorzka czekolada z Biedronki. Dietetyczka zdradza, dlaczego warto ją mieć w domuCzytaj też:

Zrób fit brownie z przepisu Anny Lewandowskiej. Wystarczy wymieszać składniki i upiec