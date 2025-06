Ta granola znika ze sklepów. Może mocno zaszkodzić. Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka

Polacy coraz chętniej sięgają po gotową granolę. To popularny dodatek do owsianek, jogurtów, kefirów, maślanek oraz różnego rodzaju deserów. Zanim jednak po nią sięgniesz, dobrze się zastanów. Główny Inspektor Sanitarny właśnie wystosował pilny komunikat w sprawie tego produktu. Powiadomił w nim o wycofaniu z obrotu jednej partii lubianego przysmaku. Sprawdź, o jaki towar chodzi.

Granola wycofana ze sklepów – szczegóły decyzji

Oświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczy granoli z owocami. W udostępnionym komunikacie zamieszczono szczegółowe informacje na temat produktu, który został usunięty ze sprzedaży:

Nazwa produktu: dmBio Granola Crunchy z owocami jagodowymi

waga opakowania: 500 g

numer partii / Najlepiej spożyć przed: 11.12.2025

kraj pochodzenia: Niemcy

dystrybutor: DM-DROGERIE MARKT Sp. z o.o., ul. Jaworska 13 bud. A 53-612 Wrocław

Datę minimalnej trwałości zamieszczono z boku opakowania. „W sklepach stacjonarnych wywieszono broszury informacyjne / plakaty z informacją i wezwaniem do klientów (konsumentów). Sprawdzono stany magazynowe, w tym sklepu online. Usunięto produkt z oferty sklepu online. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktu” – czytamy w komunikacie GIS.

Dlaczego granolę wycofano z rynku?

Granolę usunięto z obrotu w celu ochrony prewencyjnej konsumentów. Nie można bowiem wykluczyć, że w wyżej wymienionym produkcie znajduje się łubin. To silny alergen. Jego spożycie może doprowadzić do wystąpienia silnej reakcji uczuleniowej organizmu. Objawia się ona zwykle takimi dolegliwościami jak na przykład kaszel, katar, duszności, biegunka, mdłości, bóle brzucha, zmiany skórne etc. W skrajnych przypadkach spożycie rośliny prowadzi do wstrząsu anafilaktycznego. Dlatego osoby z alergią na łubin nie powinny po niego sięgać.

