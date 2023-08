Korzeń maca łagodzi objawy menopauzy. Wsyp łyżeczkę do kawy

Maca (Lepidum peruvianum) jest jednorocznym korzeniowym warzywem rosnącym na ubogich wulkanicznych glebach w rejonie wysoko położonych terenów w Andach peruwiańskich. Należy do roślin krzyżowych, podobnie jak rzepa czy brokuły. Korzeń maca określany jest, jako superfoods, czyli superżywność pochodzenia naturalnego bogatą w różnorodne składniki (witaminy, minerały, fitozwiązki), która działa korzystnie działa na organizm człowieka.

Badania nad właściwościami korzenia maca trwają od lat. Skuteczność w łagodzeniu objawów menopauzy potwierdzili naukowcy z Australii. Wyniki ich pracy ukazały się w publikacji naukowej „Technology Transfer & Development – TTD International Pty Ltd, Therapeutic Research Oceania”. Wskazują, że regularne spożywanie sproszkowanego korzenia maca pomaga zniwelować uciążliwe objawy menopauzy, do których należą m.in.: uderzenia gorąca, brak energii, suchość pochwy, spadek libido oraz stany depresyjne. Ponadto chroni też przed osteoporozą, na którą w tym okresie często chorują kobiety. Korzeń maca działa również korzystnie na zdrowe kobiet, które jeszcze miesiączkują. Reguluje cykl i niweluje dolegliwości bólowe.

Na co jeszcze korzystnie wpływa spożycie korzenia maca?

Po korzeń maca chętnie sięgają miłośnicy zdrowego trybu życia oraz osoby aktywne fizycznie, gdyż dodaje energii i poprawia wydolność. Roślina jest bowiem dobrym źródłem przyswajalnego białka, węglowodanów oraz błonnika pokarmowego. Zawiera witaminy z grupy B, witaminę C oraz szereg minerałów, m.in.: miedź, cynk, mangan i żelazo. Spożywanie korzenia maca dodaje energii, i poprawia jakość życia seksualnego. Proszek z korzenia rośliny uznawany jest za afrodyzjak. Przypisuje mu się korzystny wpływ na zwiększenie libido i problemy z erekcją. Wysuszony korzeń maca jest składnikiem niektórych suplementów diety na potencję.

Korzeń maca – jak jeść?

Sproszkowany korzeń maca ma przyjemny, lekko orzechowy smak. Dobrze smakuje jako dodatek do mlecznej kawy, ale można też dosypywać go do owsianek, zup, sosów czy sałatek. Chociaż ilość, w jakiej należy spożywać korzeń maca, nie jest ściśle określona, to zaleca się nie więcej niż jedną łyżeczkę dziennie. Korzeń maca najczęściej spożywa się sproszkowany, ale można też kupić świeży i zjeść po ugotowaniu.

Uwaga: Spożycie korzenia maca nie jest zalecane przy niedoczynności tarczycy. Tak jak inne rośliny z rodziny kapustowatych zawiera on goitrogeny, które zaburzają wchłanianie jodu i uznawane są za czynnik wolotwórczy.

