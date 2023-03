Ten produkt powinien jeść każdy mężczyzna! Poprawia zdrowie i zwiększa witalność

Chodzi o pestki z dyni. Według najnowszych doniesień naukowych nawet ponad 90 proc. przypadków chorób nowotworowych zależy od czynników zewnętrznych. Za jeden z głównych czynników chorobotwórczych zostało uznane nieprawidłowe odżywianie – spożywanie słodzonych napojów, dań typu fast food, dużych ilości mięsa szczególnie czerwonego (wołowina, wieprzowina). Europejski Kodeks Walki z Rakiem, jako jedno z 12 zaleceń zapobiegania chorobom nowotworowym, wskazuje przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania, a ściślej spożywanie przede wszystkim żywności nieprzetworzonej, pochodzenia roślinnego. Według publikacji, dostępnej na stronie pacjent.gov.pl, w idealnej diecie nie powinno zabraknąć m.in. warzyw i owoców jedzonych kilka razy dziennie, w tym roślin strączkowych takich jak fasola, groch czy ciecierzyca. Dietetycy podkreślają również, jak ważne jest regularne spożywanie orzechów, nasion np. słonecznika oraz pestek dyni. I to właśnie tym niepozornym pestkom przyjrzeli się naukowcy.

Pestki dyni poprawiają samopoczucie

Powszechnie dostępne pestki dyni są nieocenionym źródłem antyoksydantów, w tym selenu i beta karotenu oraz żelaza (w 100 g pestek znajduje się aż 8,07 mg tego cennego dla zdrowia pierwiastka) i kwasów nienasyconych. Zawierają dużo magnezu (550 mg na 100 g), który według badań wpływa na gęstość kości, co jest szczególnie ważne w starszym wieku, kiedy braki magnezu podnoszą ryzyko osteoporozy. Badania wskazują, że regularnie spożywane pestki dyni podnoszą samopoczucie. To działanie zawdzięczają zawartości tryptofanu – aminokwasu niezbędnego do wytwarzania w naszym organizmie serotoniny, czyli hormonu szczęścia oraz melatoniny wpływającej na dobrą jakość snu.

Pestki dyni są uważane za afrodyzjak

Pestki dyni są także bogate w cynk (7,64 mg na 100 g), a według badań opublikowanych na stronie MedicalNewsToday pierwiastek ten jest składnikiem niezwykle ważnym dla męskiej płodności – ze względu na swój pozytywny wpływ na jakość spermy. Dodatkowo według niemieckich badań z 2019 roku cynk zawarty w nasionach dyni ma prozdrowotne działanie na występujące u wielu mężczyzn problemy z łagodnym przerostem prostaty.

Pestki dyni to idealna przekąska i dodatek do potraw

Pestki z dyni można schrupać na przekąskę lub dodać do potraw. Lekko uprażone podnoszą smak sałatek czy mieszanki płatków śniadaniowych. Można też nimi posypać zupę krem. Ciekawym pomysłem jest też zrobienie masła z pestek dyni – w tym celu podprażone pestki miksujemy z odrobiną oleju z pestek dyni i szczyptą soli. Taki dodatek do kanapek jest nie tylko smaczny, ale też niezwykle zdrowy.

