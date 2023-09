Jedzenie włoskiej pizzy może łagodzić ból stawów. Wskazówka dla chorych na RZS

Dieta śródziemnomorska, w której jest miejsce również dla pizzy, uznana jest za najzdrowszy model żywienia. Ci, którzy ją stosują cieszą się długim życiem i dobrym zdrowiem. Rzadziej zapadają na choroby związane z układem krążenia, w tym miażdżycę, ale także na demencję czy chorobą Alzheimera. Najnowsze badania, opublikowane w czasopiśmie naukowym „Nutrients” wskazują, że spożywanie pizzy co najmniej raz w tygodniu może pomóc zmniejszyć ból towarzyszący reumatoidalnemu zapaleniu stawów. Ważne jest jednak, z jakich składników pizza została przygotowana.

Zdrowa pizza – z jakich składników ją przygotować?

Prozdrowotne działanie pizzy uzależnione jest od użytych do jej przygotowania produktów. Muszą być świeże i dobrej jakości. Z takich właśnie składników robi się tradycyjną włoską pizzę. Różni się ona znacząco od tej, którą żywią się mieszkańcy Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, bo ta często ze względu na niską jakość użytych do jej przygotowania składników, zaliczana jest do tzw. śmieciowego jedzenia.

Skład odżywczy włoskiej pizzy jest dobrze zrównoważony. Danie zawiera węglowodany, białka oraz zdrowe tłuszcze. Podstawowe składniki używane do przygotowania zdrowej pizzy to:

ser mozzarella – z mleka krowiego, zwanego „fior di latte” lub z mleka bawolego, zwanego „mozzarella di bufala”,

– z mleka krowiego, zwanego „fior di latte” lub z mleka bawolego, zwanego „mozzarella di bufala”, sos pomidorowy oraz „pomodorini” (pomidory wiśniowe) – których grubszy miąższ i mniejsza liczba nasion zapewnia słodszy smak,

oraz „pomodorini” (pomidory wiśniowe) – których grubszy miąższ i mniejsza liczba nasion zapewnia słodszy smak, oliwa z oliwek – głównie oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia),

– głównie oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia), „chude” ciasto – przygotowywane zwykle z mąki pszennej typu 00, wody, soli i drożdży.

Dlaczego jedzenie pizzy zalecane jest przy reumatoidalnym zapaleniu stawów?

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choroba autoimmunologiczna, której towarzyszy ból stawów. Jej występowanie na świecie rośnie, a w krajach śródziemnomorskich utrzymuje się na stałym poziomie. Naukowcy postanowili więc przyjrzeć się niektórym składnikom ich diety i zbadać ich wpływ na poziom stanu zapalnego w organizmie. Wzięli pod uwagę składniki pizzy, które na co dzień spożywają mieszkańcy krajów śródziemnomorskich. Podkreślono, że eksperyment jest jedynie wstępem do dalszych badań w tym kierunku. Są jednak przesłanki, które pozwalają wysnuć wnioski, że np. spożywanie bogatego w białko, witaminę B12, wapń, fosfor, selen i cynk, sera mozzarella ma korzystny wpływ na zdrowie. Włączenie go do jadłospisu pomaga w utrzymaniu zdrowego metabolizmu i zmniejsza stan zapalny w organizmie.

Jak wskazują naukowcy osiągnięcie z czasem skromnych, ale rzeczywistych korzyści ze stosowania zdrowej diety może być w dłuższej perspektywie ważniejsze niż szukanie środków, które będą wywoływały natychmiastowy skutek, ale nie utrzymujący się trwale. Ocenili, że włoska pizza spełnia wszystkie wymagania dotyczące zdrowego odżywiania, a osoby chore na reumatoidalne zapalenie stawów powinny rozważyć wprowadzenie jej do jadłospisu.

