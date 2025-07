Taniej w Lidlu czy Biedronce? Tylko w jednym na kawie topowej marki zaoszczędzisz aż 30 zł

Niemal każdy z nas swój dzień zaczyna od filiżanki aromatycznej kawy. To bardzo miły rytuał, jednak też nieco kosztowny. Jeśli ktoś pije naprawdę sporo kawy, to wie, że jej zapas trzeba uzupełniać dość często. Dobrze jest więc „polować” na ten produkt w supermarketach, gdy jest na przecenie. W ten sposób możemy podreperować nasz domowy budżet. Takie promocje zazwyczaj obejmują kawy znanych marek, które są dobre jakościowo. To więc też okazja do przetestowania nowych smaków kawy.

Tania kawa w Lidlu

W Lidlu do soboty (5 lipca) w znacznie niższej cenie dostaniesz kawy różnych marek. Aż jeden kilogram kawy ziarnistej marki „Segafredo” kosztuje tylko 59 zł 99 gr. Dla porównania cena regularna takiej kawy to 75–85 zł/kg, a więc można zaoszczędzić od 15 do 25 złotych.

Również kilogram kawy Crema Prodomo (kawa ziarnista) marki „Dallmayr” kosztuje 59 zł 99 gr. Cena regularna to 75–90 zł/kg, można zaoszczędzić więc od 15 do 30 złotych. Z kolei kawa MC CAFE Select (kawa ziarnista) kosztuje 55 zł 99 gr za jeden kilogram. W cenie regularnej można ją kupić za 70–80 zł/kg. W niższej cenie jest również kawa rozpuszczalna marki „Jacobs” Origins Southeast Asia – można ją nabyć za jedyne 39 zł 99 gr za kilogram. Ta kawa w normalniej cenie kosztuje 45–55 zł/100 g.

Specjalna oferta w Biedronce

Kawy w znacznie niższej cenie można dostać też w Biedronce. W tym supermarkecie przeceniona została z kolei kawa rozpuszczalna, a więc miłośnicy tego rodzaju również znajdą coś dla siebie. Taniej dostaniesz kawę rozpuszczalną Nescafé (smooth hazelnut, rich carmel). Również tej marki w obniżonej cenie jest kawa rozpuszczalna Creme. Obie kosztują jedynie 19 zł 99 gr. Z kolei za kawę rozpuszczalną bezkofeinową Nescafé trzeba zapłacić 17 zł 99 gr.

Jak przechowywać kawę?

Jeśli chcemy cieszyć się wspaniałym aromatem zarówno kawy ziarnistej, jak i rozpuszczalnej, musimy zadbać o to, w jaki sposób ją przechowujemy. Musi być ona zamknięta w szczelnym opakowaniu, z dala od światła, wilgoci, a także intensywnych zapachów. Najlepiej sprawdzi się chłodne i ciemne miejsce, na przykład szafka kuchenna. Unikaj jednak lodówki i zamrażarki, ponieważ zarówno niska temperatura, jak i wilgoć mają zły wpływ na późniejszy smak kawy. Nie przesypuj też kawy do pojemnika, który nie jest całkowicie hermetyczny – dostęp powietrza sprawi, że będzie ona szybciej wietrzeć. Zobacz też, jak wykorzystać fusy z kawy, niektóre sposoby mogą cię zaskoczyć.

