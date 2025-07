Placuszki od dietetyczki, które jem na okrągło. Sekretny składnik robi całą robotę. Musisz spróbować

Różne placuszki goszczą w moim domu częściej niż naleśniki czy osławione racuchy. Powód jest prosty. Nie wymagają wiele pracy, a poza tym można je przyrządzić na wiele sposobów. Dzięki temu szybko się nie nudzą. Ostatnio natrafiłam na przepis dietetyczki Dominiki Bauer, która pokazała, co robi, by nadać plackom ciekawszy, bogatszy smak. Ekspertka wzbogaca je o doskonale znany, choć nieoczywisty składnik. Mało kto dodaje go do masy na placuszki. Koniecznie musisz wypróbować ten patent.

Co dodać do placuszków, by miały lepszy smak?

Sekretem przysmaków dietetyczki jest świeży, nieprzetworzony sok pomarańczowy. Dzięki niemu zyskują one lekko cytrusowy aromat i smak. Poza tym nabierają naturalnej słodyczy, co pozwala ograniczyć ilość cukru w przepisie albo całkiem z niego zrezygnować. Wpływa też pozytywnie na konsystencję placków. Sprawia, że stają się bardziej puszyste. Kwasy zawarte w soku pomarańczowym wchodzą w reakcję z wodorowęglanem sodu, który znajduje się w proszku do pieczenia. W efekcie dochodzi do uwolnienia dwutlenku węgla i spulchnienia masy na placki

Przepis: Placuszki z sokiem pomarańczowym To świetna propozycja nie tylko na deser, ale i śniadanie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradcyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 80 w każdej porcji Składniki 1 jajko

50 g mąki pełnoziarnistej

50 g jogurtu naturalnego gęstego

30 ml soku pomarańczowego

skórka z pomarańczy

szczypta proszku do pieczenia Dodatkowo: 1 łyżeczka oleju do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówWyszoruj i wyparz pomarańczę. Otrzyj z niej skórkę (1 cm). Wyciśnij z niej sok. Możesz też kupić gotowy produkt, ale zwróć uwagę na jego jakość. Robienie masyPołącz mąkę, jogurt, jajko, i sok. Dodaj skórkę z pomarańczy i proszek do pieczenia. Całość jeszcze raz wymieszaj. Smażenie placuszkówNiewielkie porcje ciasta wykładaj na rozgrzaną i natłuszczoną patelnię. Smaż do zarumienienia.

Z czym podawać placuszki z sokiem pomarańczowym?

Te placuszki można serwować na wiele sposobów. Świetnie smakują z karmelizowanymi pomarańczami albo świeżymi owocami. Nie musisz przy tym ograniczać się do cytrusów. Doskonale sprawdzą się też na przykład borówki amerykańskie, maliny, jagody, jeżyny, truskawki, banany etc. Jeśli chcesz możesz posypać przysmaki kawałkami gorzkiej czekolady albo cukrem pudrem. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, by polać je naturalnym miodem, jogurtem lub syropem klonowym. Pamiętaj jednak, by nie przesadzić z liczbą dodatków. Czasem mniej znaczy więcej. Brak umiaru może mocno podnieść wartość kaloryczną placków.

