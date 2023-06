Jaka dieta skutecznie obniża wysoki cholesterol? Naukowcy nie mają wątpliwości

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) każdego roku z powodu chorób sercowo-naczyniowych umiera 18 milionów ludzi na całym świecie. Jedną z przyczyn jest wysoki cholesterol, który może prowadzić do miażdżycy, zawału serca i udaru. Najnowszy raport przygotowany przez naukowców z Danii potwierdza, że dieta roślinna może znacznie obniżyć poziom cholesterolu, co przełoży się na lepszą pracę serca.

Jaka dieta skutecznie obniża cholesterol?

Zespół badaczy z Danii przeanalizował 30 badań, przeprowadzonych na przestrzeni ponad 40 lat – od 1980 do 2022 roku. Sprawdzano, w jaki sposób dieta wegańska i wegetariańska wpływają na poziom lipidów i lipoprotein we krwi dorosłych ludzi, w porównaniu do diet, opartych zarówno na mięsie, rybach, jak i roślinach. Wyniki opublikowano na łamach „European Heart Journal”. Wynika z nich, że diety wegetariańskie i wegańskie obniżają poziom cholesterolu LDL o 10 procent, a cholesterol całkowity o 7 procent. Jak informuje CNN Health, wyniki pokazały również, że bycie weganinem lub wegetarianinem wiąże się z 14-procentowym obniżeniem poziomu apolipoproteiny B, która jest jednym z ważniejszych składników cholesterolu.

Badacze zwrócili uwagę na jeszcze jeden atut diety roślinnej. Jej stosowanie przez kilka lat może opóźnić lub wyeliminować potrzebę stosowania statyn, czyli leków mających na celu obniżanie stężenia cholesterolu we krwi.

„Jeśli ludzie zaczynają stosować dietę wegetariańską lub wegańską od najmłodszych lat, potencjał zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych spowodowanych zablokowanymi tętnicami jest znaczny” – skomentowała główna autorka badania dr Ruth Frikke-Schmidt, profesor biochemii klinicznej i główny lekarz w Rigshospitalet w Kopenhadze. Dodała, że ten mechanizm zauważono u osób w rożnym wieku i z różnych kontynentów.

Czy dieta wegetariańska skutecznie obniży cholesterol? – komentarz dietetyczki

Te wyniki nie zaskakują dietetyczki Anny Podgórskiej, która komentuje ten temat dla „Wprost”.

Jeśli ktoś przechodzi na weganizm czy wegetarianizm, siłą rzeczy je więcej warzyw. Tym samym w jego diecie pojawia się więcej błonnika, który jest odpowiedzialny za zmniejszenie wchłaniania cholesterolu. A to pozytywnie wpływa na lipidogram”.

Ekspertka zaznacza, że po przejściu na weganizm czy wegetarianizm cholesterol obniża się nie tylko dzięki eliminacji mięsa.

Jeśli dieta będzie właściwie zbilansowana, tzn. wzbogacona m.in. o warzywa, orzechy i rośliny strączkowe, może skutecznie obniżyć cholesterol. Jednak trzeba być konsekwentnym. Jeśli ktoś przejdzie na wegetarianizm, ale będzie jadł chipsy i słone przekąski oraz pił słodkie napoje lub energetyki, cholesterol wcale się nie obniży.

Czy trzeba całkowicie rezygnować z mięsa, aby obniżyć cholesterol?

Na wyższy poziom cholesterolu (zwłaszcza złego, czyli LDL) wpływa spożywanie produktów zwierzęcych, zawierających tłuszcze nasycone. Chodzi np. o tłuste mięso, bekon, parówki czy paczkowane wędliny. Zdaniem ekspertów, nie trzeba całkowicie rezygnować z mięsa, aby obniżyć cholesterol. Dozwolone jest spożywanie chudego mięsa maksymalnie 3 razy w tygodniu, najlepiej, aby było to mięso gotowane lub pieczone. Do diety powinno się włączyć jak najwięcej warzyw – koniecznie do każdego posiłku. Można też spożywać je w formie koktajli.

Warto szukać wegetariańskich alternatyw dla tradycyjnych dań. Zamiast schabowego można przygotowywać kotlety z soczewicy. W diecie powinno znaleźć się jak najwięcej roślin strączkowych i produktów z pełnego ziarna, zawierających błonnik pokarmowy. Ważne jest także stosowanie tłuszczów pochodzenia roślinnego (oleje roślinne, oliwa z oliwek i awokado), które pomagają uregulować poziom cholesterolu. W diecie redukującej poziom lipidów, konieczne jest również dbanie o właściwe nawodnienie – wypijanie 2 litrów niegazowanej dziennie to podstawa. W regulowaniu lipidogramu sprawdzą się też inne diety, takie jak śródziemnomorska i DASH. Natomiast, jeśli ktoś decyduje się przejść na wegetarianizm lub weganizm, powinien zadbać, aby jego dieta była bogata w żelazo, witaminę B 12, D i jod.

Jednak jak w CNN Health powiedział Robert Storey, profesor kardiologii na Uniwersytecie w Sheffield w Wielkiej Brytanii, może się zdarzyć, że zmiana nawyków nie obniży cholesterolu. Mowa jest o sytuacji, gdy wysoki cholesterol zależy nie od diety, lecz od naszych genów.

