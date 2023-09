Co pić na wzmocnienie serca? Poznaj napoje dobre dla układu krążenia

Serce to jeden z najważniejszych narządów ludzkiego organizmu. Zaopatruje w tlen wszystkie tkanki. Wspomaga również proces usuwania szkodliwych produktów przemiany materii z ustroju. Jak o nie zadbać i sprawić, by dobrze spełniało przypisane mu funkcje przez długi czas? Wysypiaj się, nie zapominaj o aktywność fizyczną i wprowadź do swojego jadłospisu te napoje na wzmocnienie serca.

Kawa na wzmocnienie serca

Przeprowadzone badania dowiodły, że picie kawy w umiarkowanych ilościach (mniej niż pięć filiżanek „małej czarnej” dziennie) wpływa pozytywnie na zdrowie serca. Wspomaga proces odbudowy tkanek tworzących narząd. Spożycie kofeiny wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia, takich jak miażdżyca czy zawał mięśnia sercowego. Należy jednak podkreślić, że tego typu właściwości wykazuje kawa w tradycyjnej, „czystej” postaci bez dodatku mleka, cukru, syropu lub innych popularnych ulepszaczy smaku. Bardzo ważne jest też to, by nie przesadzać z ilością wypijanego napoju. W przeciwnym razie kofeina przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego i zamiast pomóc – zaszkodzi. Trzeba pamiętać o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii –„mała czarna” nie jest dobra dla każdego. Powinny z niej zrezygnować osoby cierpiące na nadciśnienie tętnicze. Nie jest wskazana również dla dzieci i nastolatków.

Napar z hibiskusa a zdrowie serca

Napar z hibiskusa stanowi cenne źródło antyoksydantów, które neutralizują wolne rodniki odpowiedzialne za przedwczesne starzenie się komórek i wywoływanie stanów zapalnych w organizmie. Usprawnia proces usuwania szkodliwych produktów przemiany materii z ustroju. Dodatkowo wzmacnia układ immunologiczny. Dowiedziono, że picie napoju reguluje ciśnienie tętnicze krwi, obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów, a co za tym wspomaga pracę układu krążenia.

Powstaje pytanie: jak przygotować napar z hibiskusa na wzmocnienie serca? Przepis jest bardzo prosty i nie wymaga specjalnego przygotowania. Łyżeczkę suszonych kwiatów rośliny wystarczy zalać gorącą wodą i zaparzać pod przykryciem przez około 10-15 minut. Na koniec przecedź powstały napój. Możesz do niego dodać odrobinę miodu. Wszystko zależy od twoich preferencji i osobistych upodobań.

Sok pomidorowy jest dobry dla serca

Sok pomidorowy zawiera duże ilości likopenu. Regularne picie napoju (co najmniej 200 ml dziennie) obniża ciśnienie tętnicze krwi (średnio o 3 procent). Zmniejsza również poziom cholesterolu, a w efekcie minimalizuje ryzyko odkładania się blaszek miażdżycowych w tętnicach. Tym samym zapobiega miażdżycy, udarowi mózgu i chorobie wieńcowej. Dodatkowo chroni przed schorzeniami o podłożu nowotworowym (między innymi rakiem odbytu czy jelita grubego).

Zastanawiasz się, jaki sok pomidorowy będzie najlepszy dla serca? Oczywiście ten świeżo wyciskany. Ma w swoim składzie więcej składników odżywczych, mikro- i makroelementów niż surowe warzywa. Najlepiej zrobisz, jeśli przygotujesz go w domowym zaciszu. Zrezygnuj z kupowania sklepowych propozycji. Tego typu produkty zazwyczaj są wzbogacane o wiele niepotrzebnych „ulepszaczy” i substancji konserwujących, co obniża ich prozdrowotne właściwości.

Co jeszcze pić na wzmocnienie serca?

Kawa, napar z hibiskusa i sok pomidorowy to niejedyne napoje, które korzystnie oddziałują na funkcjonowanie mięśnia sercowego. W codziennym jadłospisie powinny znaleźć się również propozycje, takie jak sok z granatu, sok jabłkowy, koktajl jagodowy, ekstrakty z zielonych warzyw i owoców, mleko czy gorące kakao. Jednocześnie warto ograniczyć spożywanie alkoholu oraz wysoce przetworzonych, sztucznie słodzonych napojów.

