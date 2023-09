Napój z suszonych śliwek na odchudzanie. Pomoże też oczyścić jelita

Napój z suszonych śliwek to idealny element diety odchudzającej. Przygotujecie go bez trudu, a efekty pozytywnie was zaskoczą. Tłumaczymy, jak go zrobić.

Oczywiste jest, że podczas odchudzania najważniejsza jest zdrowa dieta i regularna aktywności fizyczna. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by usprawnić proces odchudzania, pijąc różnego rodzaju napoje działające dobrze na metabolizm. Możecie postawić na smaczne koktajle, na przykład koktajl odchudzający na maślance o smaku ogórków. Możecie również wypróbować napój, który oczyści jelita jak miotełka – jest on banalnie prosty w przygotowaniu. Dobrym pomysłem na przygotowanie napoju odchudzającego jest też użycie suszonych śliwek, które mają zbawienne działanie na nasz układ trawienny. Jak zrobić napój z suszonych śliwek na odchudzanie? Suszone śliwki potrafią zdziałać cuda w naszym organizmie. Regularne spożywanie tych owoców w takiej formie może przyczynić się również do usunięcia nagromadzonego tłuszczu. Dzięki obecności błonnika w suszonych śliwkach – napój z nich jest polecany osobom, które są na diecie redukcyjnej. Po jego wypiciu na dłużej czujemy uczucie sytości, dzięki czemu nie będziemy sięgać po przekąski. Suszone śliwki usprawniają także przemianę materii, co też świetnie wspomaga utratę nadprogramowych kilogramów. Taki napój zrobicie w bardzo szybkim czasie jedynie z dwóch składników. Przepis: Napój z suszonych śliwek Do przygotowania tego napoju będziecie potrzebować jedynie dwóch składników. Minimum pracy, a jaki efekt! Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 7 Składniki 6 suszonych śliwek,

2 szklanki wody. Sposób przygotowania Przygotujcie śliwkiNajpierw oczyśćcie śliwki z pestek, jeśli jest to konieczne. Następnie przekrójcie każdą z nich na pół. Tak przygotowane owoce umieśćcie w dużym słoiku – najlepiej litrowym. Zalejcie śliwki wodąZagotujcie w czajniku około 1 litr wody, a później zalejcie nią umieszczone w słoiku śliwki. Całość odstawcie do momentu, aż ostygnie. Po tym czasie (gdy woda będzie już całkowicie ostygnięta) – zakręćcie szczelnie słoik i umieśćcie go w lodówce na co najmniej 24 godziny. Zblendujcie całośćNastępnego dnia wyjmijcie słoik z lodówki, odkręćcie go, a później zblendujcie jego zawartość. Tak przygotowany napój przechowujcie w lodówce nie dłużej niż przez 7 dni. Pijcie po 200 ml dziennie. Dobroczynne właściwości suszonych śliwek Suszone śliwki mają wiele cennych wartości odżywczych. Są bogatym źródłem witamin takich jak: A, C, E, K, B6, B12, ale też minerałów:

miedzi,

potasu,

wapnia,

żelaza,

manganu. Dostarczają również organizmowi błonnik, który korzystnie wpływa na układ pokarmowy – zapobiega zaparciom, usprawnia też perystaltykę jelit. Dodatkowo ich spożywanie redukuje różnego rodzaju problemy trawienne. Suszone śliwki są także źródłem prebiotyków, co pozytywnie wpływa na utrzymanie równowagi mikroflory jelitowej. Z kolei zawarty w nich potas może pomóc w obniżaniu ciśnienia krwi. Dodatkowo suszone śliwki mogą też pomóc w ograniczeniu wchłaniania szkodliwych frakcji cholesterolu. Śliwki w postaci suszonej mają o wiele więcej błonnika i witaminy A, niż świeże owoce. Co jeszcze można zrobić z suszonych śliwek? Poza napojem z suszonych śliwek, owoce te możecie też wykorzystać na wiele innych sposobów. Będą między innymi doskonałym dodatkiem na przykład do porannej owsianki czy kaszy manny na mleku. Możecie dodawać je też do różnego rodzaju koktajli. Te suszone owoce idealnie sprawdzą się także jako dodatek do dań – między innymi bigosu, z powodzeniem możecie nadziewać nimi też pasztet. Będą też świetne jako składnik ciast, na przykład keksu z bakaliami. Są też doskonałą przekąską „solo”, którą możecie zastąpić kaloryczne słodycze. Czytaj też:

