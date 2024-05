Jak przedłużyć świeżość truskawek? Miałam ochotę wyściskać teściową za tę sprytną wskazówkę

Truskawki to jedne z najbardziej lubianych owoców, idealne do jedzenia „solo”, ale również doskonale nadają się do różnorodnych deserów, koktajli i sałatek. Ich słodki, soczysty smak sprawia, że są też świetnym składnikiem ciast, lodów i galaretek. Truskawki są także bogate w witaminy i antyoksydanty, dzięki czemu są zdrowym wyborem w codziennej diecie. Niezależnie od tego, czy dodamy je do porannego smoothie, czy udekorujemy nimi tort, truskawki zawsze wnoszą odrobinę lata do naszych potraw. Kłopotliwe jest jednak to, że dość szybko się psują – mamy jednak niezawodną „receptę”, by przedłużyć ich świeżość.

Jak przedłużyć świeżość truskawek? Sprytna sztuczka

Gdy zaczyna się sezon na truskawki, niektórzy jedzą je niemal codziennie. Są słodziutkie i dostarczają niewielu kalorii, jednak mają też istotną wadę. Chodzi o szybkie psucie się, ale w naprawdę łatwy sposób można temu zaradzić. Przede wszystkim przed zakupem truskawek należy bardzo dobrze przyjrzeć się tym owocom. Jeżeli są ściemniałe, nadgniłe lub widać na nich ślady pleśni – pod żadnym pozorem ich nie kupujcie. Pamiętajcie też, że proces ten mógł rozpocząć się również w pozostałych truskawkach, tylko na razie jest jeszcze po prostu niewidoczny.

Niezwykle istotne jest odpowiednie przechowywanie truskawek. Włóżcie je do lodówki, jednak ułóżcie na najniższej półce. Najważniejsze jest, by nie myć ich wcześniej i nie usuwać z nich szypułek. Zróbcie to dopiero bezpośrednio przed ich spożyciem, dzięki temu truskawki dłużej pozostaną smaczne i świeże. Dodatkowo mycie truskawek sprawia, że wchłaniają one wodę, a to negatywnie działa zarówno na ich smak, jak i strukturę. Pamiętajcie również, by nie przechowywać ich w plastikowym worku ani pojemniku – nie zadziała to dobrze na te owoce. Najlepiej sprawdzi się koszyk, który nie jest całkowicie zabudowany lub kobiałka, w której sprzedawane są truskawki. Truskawki nie mogą być również narażone na silny ścisk, dlatego nie „upychajcie” ich na siłę.

Jakie truskawki najlepiej wybierać?

Podczas zakupu truskawek warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Przede wszystkim powinny być one jędrne i lśniące. Tak jak wspominaliśmy wcześniej – nie mogą mieć też żadnych oznak zepsucia. Dodatkowo sprawdźcie, czy szypułki dobrze trzymają się owocu i są zielone. Same truskawki powinny być koloru głębokiej czerwieni. Odrzucajcie te, które są z zielonkawymi lub żółtawymi plamami, ponieważ świadczy to o tym, że owoce są gorszej jakości – będą kwaśne i niesmaczne. Co więcej, lepiej postawić na truskawki o średniej wielkości, niż te zdecydowanie bardziej okazałe. Przy zakupie truskawek sprawdźcie też, czy owoce nie mają miękkich, zgniłych miejsc. Unikajcie także owoców zapakowanych w szczelne plastikowe pojemniki, ponieważ mogą szybciej się psuć. Sprawdźcie też, jak rozpoznać polskie truskawki.

