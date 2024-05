Owsianka à la snickers jest dużo smaczniejsza od kalorycznych deserów. Teraz zajadam ją codziennie

Owsianka to doskonały wybór na śniadanie ze względu na swoje liczne korzyści zdrowotne. Jest bogata w błonnik, który wspomaga trawienie i utrzymuje uczucie sytości na dłużej. Zawiera również witaminy i minerały, takie jak żelazo, magnez i witamina B1, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Można ją łatwo i szybko przygotować, jednak często danie to kojarzy nam się też z mdłym smakiem. Udowadniamy, że wcale nie musi tak być. Wystarczy, że zadbacie o odpowiednie dodatki. Koniecznie spróbujcie przygotować owsiankę à la snickers – gwarantujemy, że skradnie wasze serce.

Jak zrobić owsiankę à la snickers? Prosty i szybki przepis

Owsianka à la snickers to pyszna i zdrowa alternatywa dla tradycyjnego batonika, który jest bardzo kaloryczny. Łączy w sobie kremową owsiankę z dodatkiem orzechów, syropu klonowego oraz odrobiną masła orzechowego i gorzkiej czekolady, co nadaje jej wyjątkowy smak przypominający popularny baton. Jest to więc sposób na smaczny początek dnia, który zadowoli nawet najbardziej wymagające podniebienia bez konieczności zamartwiania się o ryzyko pojawienia się nadprogramowych kilogramów. Jeżeli macie ochotę, to na wierzch owsianki możecie dodać również rozpuszczoną białą czekoladę, odrobinę granoli lub innych orzechów.

Przepis: Owsianka à la snickers Taka owsianka to doskonały sposób na zdrowe i pyszne rozpoczęcie dnia Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 200 g płatków owsianych

2 filiżanki mleka roślinnego

orzeszki ziemne prażone

3 łyżki masła orzechowego

3 łyżki syropu klonowego

kilka kostek gorzkiej czekolady

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotowanie płatków owsianychNajpierw zajecie płatki owsiane mlekiem roślinnym i pozostawcie je na około 15 minut. Dodawanie innych składnikówDo płatków owsianych dodajcie 2 łyżki masła orzechowego, 2 łyżki syropu, szczyptę soli. Całość gotujcie przez kilka minut, mieszając co jakiś czas. Dodawanie czekoladyCzekoladę połamcie na kostki i włóżcie do garnka. Dodajcie łyżkę mleka roślinnego lub wody i podgrzewajcie całość do momentu, aż czekolada się rozpuści. Podawanie owsiankiOwsiankę polejcie czekoladą, a także masłem orzechowym i syropem. Całość posypcie orzeszkami ziemnymi.

O czym pamiętać przygotowując owsiankę?

Podczas przygotowywania owsianki warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. Gotowanie jej na małym ogniu i regularne mieszanie zapobiega przypaleniu oraz zapewnia kremową konsystencję. Dodatki, takie jak owoce, orzechy, nasiona czy przyprawy, warto dodawać pod koniec gotowania lub bezpośrednio przed podaniem, aby zachowały swoją świeżość i chrupkość. Jako dodatki do takiej owsianki świetnie sprawdzą się świeże owoce, na przykład banany, truskawki, ale też jabłka czy gruszki. Warto postawić także na orzechy czy pestki, dzięki którym owsianka stanie się bogata w cenne tłuszcze nienasycone, błonnik i białko. Sięgajcie więc po orzechy (włoskie, nerkowca, laskowe), pestki słonecznika i dyni, a także migdały. Warto również dodać nasiona chia, które mają wiele właściwości zdrowotnych.

Koniecznie spróbujcie też owsianki o smaku tiramisu. Możecie również pokusić się o przygotowanie owsianki sernikowej, czyli jeszcze smaczniejszej wersji tego klasycznego śniadania.

