Sprytna sztuczka, dzięki której wyciskam o wiele więcej soku z cytrusów. Wystarczy mała zmiana

Sok z cytrusów to prawdziwa bomba witaminowa! Jest bogaty w witaminę C, która wzmacnia odporność i działa przeciwutleniająco. Jego smak jest naprawdę orzeźwiający i pobudza zmysły. Co więcej, dzięki zawartości witamin, wspaniale dodaje energii. Często samodzielnie robimy w domu taki sok. Podczas wyciskania soku z cytrusów można uzyskać go jeszcze więcej i wcale nie jest to trudne.

Jak wycisnąć więcej soku z cytrusów?

Pyszny sok z cytrusów można przygotować między innymi z pomarańczy i grejpfrutów, a niektórzy są również fanami soku z cytryny (oczywiście w niewielkich ilościach). Warto wiedzieć, co zrobić, by wydobyć go jak najwięcej. Jednym ze sposobów jest masowanie owoców, poprzez ich rolowanie i uciskanie na płaskiej powierzchni. Delikatne dociskanie i przesuwanie do przodu i do tyłu zmiękczy owoc, co w konsekwencji ułatwi wyciskanie soku. Zadbajcie też o to, by owoc był nieco ogrzany, zanim zaczniecie wyciskać z niego sok. Jeśli będzie on wyjęty prosto z lodówki, będzie też twardszy, przez co cały proces będzie trudniejszy. Możecie wrzucić cytrusy na chwilę do gorącej wody, a nawet podgrzać przez kilka sekund w mikrofali.

Pamiętajcie też, by wybierać owoce jędrne i ciężkie – zawierają one w sobie więcej soku. Nie wszystkie cytrusy mają taką samą jego ilość. Niektóre odmiany są też bardziej soczyste niż inne.

Jak przechowywać świeżo wyciśnięty sok?

Jeśli decydujecie się na szybkie wypicie świeżo wyciśniętego soku – możecie przelać go do dowolnego naczynia. Inaczej jednak sytuacja wygląda w przypadku, gdy będzie on musiał trochę poczekać, zanim go wypijcie. Wtedy najlepiej wybrać szklane naczynie, na przykład słoik czy butelkę, opakowanie powinno być też szczelne. Szkło nie reaguje z sokiem, dzięki czemu zachowuje on swoje właściwości. Dodatkowo napełnijcie je jak najbardziej się da – w ten sposób zmniejszycie ekspozycję na działanie powietrza, co w konsekwencji ograniczy utlenianie wartościowych składników soku.

Świeżo wyciśnięty sok należy przechowywać w lodówce. Niska temperatura spowalnia procesy utleniania i rozwój bakterii. Unikajcie przechowywania soku w miejscach nasłonecznionych, ponieważ to przyspiesza jego psucie się. Sok z cytrusów najlepiej spożyć w ciągu 72 godzin od wyciśnięcia. Po tym czasie zaczyna tracić swoje wartości odżywcze i smak.

