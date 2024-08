Co roku robię kilka słoiczków tego dżemu. Wszyscy znajomi proszą mnie o przepis

Dżemy z warzyw wciąż są dla wielu osób zaskoczeniem. Przywykliśmy do robienia przetworów na bazie owoców – truskawek, porzeczek, brzoskwiń itp. Warto jednak przełamać kulinarną rutynę i otworzyć się na nowe smaki. Ja tak zrobiłam i nie żałuję. Udało mi się stworzyć niecodzienny przysmak, który przypadł do gustu całej rodzinie. Pokochali go też moi znajomi i przyjaciele. Zresztą wcale się temu nie dziwię. Dżem jest pyszny. W dodatku ma przyjemny, orzeźwiający aromat. Doskonale pasuje zarówno do pieczywa, jak i naleśników.

Jak zrobić orzeźwiający dżem z warzyw?

Głównym składnikiem tego dżemu jest zielony ogórek. Łączę go z cytryną, dzięki czemu przysmak nabiera ciekawego, orzeźwiającego smaku. Jeśli chcesz nadać mu bardziej cytrusowego charakteru, wzbogać wskazany przepis o pomarańczę. Możesz wykorzystać do przygotowania przetworu również kilka gałązek świeżej mięty. Pamiętaj, by usunąć je, zanim przelejesz dżem do słoików.

Przepis: Dżem z ogórków Świetnie pasuje zarówno do pieczywa, jak i naleśników czy innych placków. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 500 g zielonych ogórków długich

300 g cukru

1 laska wanilii

1 cytryna Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOgórki umyj, obierz ze skórki i pokrój w kostkę. Robienie dżemuWrzuć ogórki do garnka. Dodaj cukier i nasiona z przekrojonej na pół laski wanilii. Całość doprowadź do wrzenia i gotuj przez około 1,5 godziny. Potem dolej do garnka sok wyciśnięty z cytryny, zamieszaj jego zwartość i trzymaj na kuchence jeszcze przez 30 minut. Gotowe słoiki możesz zapasteryzować.

Wskazówka: Jeżeli chcesz, by gotowy dżem dłużej zachował świeżość, zapasteryzuj słoiki.

Jak zapasteryzować dżem z ogórków?

Pasteryzacja to jeden ze sposobów konserwacji przetworów. Polega na podgrzewaniu przygotowanych dżemów i konfitur. Wysoka temperatura niszczy drobnoustroje, które mogły przedostać się do produktów. Tym samym wydłuża ich trwałość. Jak dokładnie przebiega ta metoda? Wlej gorący dżem z ogórków do słoików. Wcześniej upewnij się, że naczynia są wyparzone, czyste, suche i nieuszkodzone. Nie wypełniaj ich w całości. Pozostaw 2-3 centymetry „zapasu”. Dobrze zakręć wszystkie słoiki.

Następnie wypełnij wysoki garnek wodą i umieść w nim przetwory. Jej poziom nie powinien sięgać do nakrętek. Zadbaj o to, by poszczególne naczynia nie stykały się ze sobą. Możesz na dno garnka położyć ściereczkę. Materiał zapobiegnie pękaniu słoików. Doprowadź wodę do wrzenia i od tego momentu gotuj dżemy z ogórka jeszcze przez około 10-15 minut. Czas pasteryzacji zależy między innymi od wielkości słoików. Większe wymagają dłuższej obróbki termicznej. Na koniec wyjmij przetwory z wody i ustaw do góry dnem na czystym ręczniku, w zacienionym miejscu. Powinny spędzić w tej pozycji 24 godziny.

Możesz też pasteryzować przetwory „na sucho” przy użyciu piekarnika. Wlej dżemy do słoików typu „twist-off”. Ustaw je na blasze do pieczenia wyłożonej gazą i wsadź do piekarnika nagrzanego do temperatury 130 stopni na około 30-40 minut. Po tym czasie wyjmij słoiki i postępuj podobnie jak w przypadku konserwacji „na mokro”.

