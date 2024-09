Zrób to z żółtym serem, potem sobie podziękujesz. Ścieranie go na tarce przebiegnie jak z płatka

Ścieranie sera wydaje się niezwykle prostą czynnością, dopóki się za nią nie zabierzemy. Wtedy zaczynają się przysłowiowe „schody”. Nabiał przylega do powierzchni tarki, co znacznie utrudnia i wydłuża cały proces. Mało tego, kiedy już uda się zetrzeć ser, to trudno go wyciągnąć i przełożyć do miski czy innego naczynia. Przywołane „wizje” wyglądają znajomo? Też masz podobny problem w kuchni? W takim razie łap sprawdzony i skuteczny patent na ścieranie żółtego sera. Bez problemu stresu i bałaganu w kuchni.

Jak szybko zetrzeć ser żółty na tarce?

Wystarczy włożyć żółty ser na około 2-3 minuty do zamrażarki. Ten prosty zabieg sprawi, że nabiał lekko stwardnieje i nie będzie przylegać do powierzchni tarki podczas rozdrabniania. Ważna jest również pozycja, w jakiej ustawiamy kuchenny przyrząd. Większość osób po prostu stawia tarkę na stole lub innym blacie. To błąd. Najlepiej sprawdza się ułożenie poziome. Dzięki niemu unikniesz konieczności „wybierania” resztek nabiału z wnętrza tarki.

Możesz też skorzystać z innego sprytnego patentu i nasmarować tarkę odrobiną tłuszczu (zarówno na zewnątrz, jak i od wewnątrz). Świetnie sprawdzi się na przykład oliwa z oliwek lub olej roślinny. Ten „dodatek” nie wpłynie negatywnie na smak sera. Sprawi natomiast, że nabiał zyska „poślizg” i łatwiej będzie go rozdrobnić.

Do czego wykorzystać starty żółty ser?

Starty żółty ser jest doskonałym dopełnieniem zapiekanek, sałatek, pizzy i dań kuchni włoskiej przygotowanych na bazie makaronu, na przykład klasycznego spaghetti bolognese czy penne ze szpinakiem. Rozdrobniony nabiał doskonale sprawdzi się również jako składnik kotletów mielonych czy placków ziemniaczanych. Dzięki niemu te tradycyjne potrawy zyskają znacznie ciekawszy i bogatszy smak. Staną się też bardziej sycące.

