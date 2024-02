To spaghetti bolognese zachwyci każdego miłośnika włoskiej kuchni. Pamiętaj o dodaniu tego składnika

Zapomnij o gotowych sosach do makaronu! Możesz samodzielnie przygotować wyjątkowo smaczny i aromatyczny sos bolognese, nawet jeżeli na co dzień nie przepadasz za gotowaniem. Pamiętaj, że bardzo ważna jest jakość składników sosu bolognese. Często popełnianym błędem podczas robienia sosu bolognese jest smażenie mięsa na oleju rzepakowym. Do włoskich dań używaj przede wszystkim wysokiej jakości oliwy z oliwek.

Sos boloński z poniższego przepisu możesz wykorzystać nie tylko do makaronu spaghetti, makaronu tagliatelle i innych makaronów, ale także do lasagne i makaronowych zapiekanek. Świetnie smakuje również dodany do… pizzy. Ja do jego przygotowania wykorzystuję mielone mięso wołowe, ale opcjonalnie możesz wykorzystać mieloną wieprzowinę (np. szynki) lub pół na pół – wołowinę z wieprzowiną.

Przepis: Spaghetti bolognese Sos boloński to klasyk kuchni włoskiej. Domowy, aromatyczny sos bolognese podany ze spaghetti i tartym parmezanem smakuje wyśmienicie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 6 Składniki 500 ml passaty pomidorowej

500 g mielonej wołowiny

1 cebula

2 ząbki czosnku

4 łyżki startego parmezanu

sól

pieprz

tymianek

oregano

1 łyżka oliwy z oliwek Sposób przygotowania Przygotowanie warzywCzosnek i cebulę obierz. Cebulę drobno posiekaj, a czosnek przeciśnij przez praskę. rnNa oliwie z oliwek podsmaż posiekaną cebulę, a gdy się zeszkli, dodaj czosnek. Smaż 1 minutę, ciągle mieszając. Smażenie mięsaNa patelnię z cebulą i czosnkiem dodaj mielone mięso. Za pomocą widelca nadaj mu odpowiednią konsystencję – mięso nie powinno utworzyć dużych grudek. Dodanie pomidorówGdy mięso będzie dobrze podsmażone, dodaj passatę pomidorową lub pomidory z puszki. Wymieszaj mięso z pomidorami i duś na małym ogniu przez około 30 minut – nadmiar wody powinien odparować. Doprawienie sosuDopraw zredukowany sos do smaku solą, pieprzem i ziołami. Jeżeli jest mało intensywny w smaku, możesz dodać nieco przecieru pomidorowego. Do zbyt kwaśnego sosu dodaj szczyptę cukru.

Gotowy sos bolognese podawaj z ugotowanym al dente zgodnie z przepisem na opakowaniu makaronem spaghetti (lub innym, ale wtedy nie mówimy już o daniu, że to spaghetti bolognese). Posyp gorący sos startym parmezanem i udekoruj danie listkami świeżej bazylii.

Czytaj też:

Nie wylewajcie wody po gotowaniu makaronu. Babcia zdradziła mi triki, do czego ją wykorzystaćCzytaj też:

Mniej kaloryczna lazania z razowym makaronem. Wypróbuj sprawdzony przepis