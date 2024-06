Ten szybki i tani obiad robię z 4 składników w 15 minut. To rarytas rodem z PRL-u

Braki towarów z czasów „żelaznej kurtyny” nie przeszkadzały gospodyniom w tworzeniu prawdziwych przysmaków. Jednym z takich rarytasów jest kotlet rzymski, czyli panierowany ser żółty. Nie ma w tym daniu ani grama mięsa, ale zachwyca smakiem. Muszę was jednak przestrzec, że zawiera sporą liczbę kalorii. Nie powinno być więc jadane zbyt często. Raz na jakiś czas można sobie jednak pozwolić na małe kulinarne „grzeszki”, zwłaszcza te, które rozpływają się w ustach.

Jak zrobić kotlet rzymski?

Nie ma pewności, kto i dlaczego wpadł na pomysł, by nazwać panierowany ser żółty kotletem rzymskim. Prawdopodobnie chodziło o to, by nadać nazwie bardziej międzynarodowy charakter i nieco ubarwić szarą rzeczywistość czasów PRL-u. Jedna kwestia nie ulega natomiast wątpliwości – danie szybko zyskało wielu zwolenników, głównie dzięki prostocie wykonania. Zrobicie je w mgnieniu oka.

Przepis: Kotlet rzymski Panierowany ser żółty to szybkie i sycące danie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 300 g żółtego sera

70 g bułki tartej

2 jajka

przyprawy (sól, pieprz, oregano, słodka papryka)

olej do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie seraPokrójcie ser na plastry grubości około 2 cm. Plastry sera możecie przekroić ukośnie na kształt trójkąta. Szykowanie panierkiRozmąćcie jajka. Połączcie bułkę tartą z przyprawami. Smażenie kotletówKażdy kawałek sera dwukrotnie obtoczcie w jajku i bułce tartej z przyprawami. Usmażcie kotlety na rozgrzanej patelni. Będą gotowe, gdy zyskają złoty kolor.

Rada: Do przygotowania kotletów rzymskich najlepiej nadaje ser żółty typów gouda lub edam.

Wskazówka: Kotlet rzymski jest też świetną przekąską. Jeśli chcecie, by zyskał bardziej wyrazisty smak, dodajcie do bułki tartej trochę ostrej papryczki.

Z czym podawać kotlet rzymski?

Panierowany ser żółty świetnie komponuje się z różnymi dodatkami, na przykład domowym dipem czosnkowym czy pomidorowym. Dobrze sprawdzi się też orzeźwiający sos na bazie jogurtu naturalnego, listków mięty i soku z cytryny lub limonki. Kotlet rzymski możecie podać w towarzystwie frytek. Jeśli szukacie nieco lżejszych opcji, sięgnijcie po marchewkę z groszkiem, sałatę albo warzywa pokrojone w słupki.

