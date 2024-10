Nudna surówka z kapusty kiszonej to już przeszłość. Z tymi dodatkami smakuje o niebo lepiej

Surówka z kiszonej kapusty jest nie tylko pyszna, ale i zdrowa. Zawiera wiele składników odżywczych oraz mikroelementy. Wspiera pracę układu pokarmowego. Reguluje działanie jelit i przyspiesza ich perystaltykę. Jednocześnie oczyszcza je z resztek pokarmowych. Usprawnia też usuwanie toksyn z organizmu. Przedłuża uczucie sytości po posiłku. Dlatego może wspomóc utratę nadprogramowych kilogramów.

Surówka z kiszonej kapusty wykazuje też właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Obniża poziom „złego cholesterolu” we krwi. Neutralizuje szkodliwy wpływ wolnych rodników, a w efekcie wzmacnia odporność. Zmniejsza też ryzyko rozwoju wielu różnych schorzeń, między innymi miażdżycy, nadciśnienia tętniczego oraz chorób nowotworowych. Dlatego warto włączyć ją do swojego jadłospisu.

Różne patenty na surówkę z kiszonej kapusty

Do klasycznej surówki z kapusty kiszonej dodaje się zwykle marchewkę, jabłko, pieprz, sól oraz odrobinę oliwy lub oleju. Ten tradycyjny zestaw można jednak łatwo i szybko urozmaicić. Co do niego dodać, by ulubiony przysmak Polaków zyskał bogatszy, lepszy i ciekawszy smak? Opcji nie brakuje. Dobrze sprawdzą się między innymi takie dodatki, jak:

rodzynki – ich słodycz doskonale kontrastuje z kwaśnym smakiem kiszonej kapusty i tworzy udane, choć nieoczywiste połączenie,

– ich słodycz doskonale kontrastuje z kwaśnym smakiem kiszonej kapusty i tworzy udane, choć nieoczywiste połączenie, pomarańcze – wystarczy je umyć, obrać ze skórki, podzielić na cząstki i dodać do gotowej surówki (dodadzą jej nutę słodyczy),

– wystarczy je umyć, obrać ze skórki, podzielić na cząstki i dodać do gotowej surówki (dodadzą jej nutę słodyczy), czerwona papryka – pokrojone w drobną kostkę warzywo sprawi, że obiadowy klasyk zyska nie tylko więcej smaku, ale również wartości odżywczych, które odgrywają ważną rolę w budowaniu i wzmacnianiu odporności organizmu (papryka jest lepszym źródłem witaminy C niż cytryna),

– pokrojone w drobną kostkę warzywo sprawi, że obiadowy klasyk zyska nie tylko więcej smaku, ale również wartości odżywczych, które odgrywają ważną rolę w budowaniu i wzmacnianiu odporności organizmu (papryka jest lepszym źródłem witaminy C niż cytryna), grzyby – możesz wykorzystać okazy gotowane lub marynowane (wszystko zależy od twoich preferencji).

Świetnym dodatkiem do surówki z kiszonej kapusty będą również suszone pomidory, posiekana natka pietruszki, koperek i miód. Zwykłą białą cebulę możesz zamienić na czerwoną. Dzięki temu przysmak zyska na wyrazistości.

Kapusta kiszona a kwaszona – różnice

Kapusta kiszona powstaje w procesie fermentacji, w którym biorą udział bakterie fermentacji mlekowej. Ma żółty odcień, intensywny smak i zapach, charakterystyczny dla sfermentowanych produktów. Tymczasem kapusta kwaszona jest po prostu zalewana octem. Cechuje ją znacznie jaśniejsza barwa i łagodny, niezbyt kwaśny smak.

