Koktajl z kiszonej kapusty to moje odkrycie, robię go w 5 minut. Odchudza i działa antynowotworowo

Kiszoną kapustę często nazywa się „królową kiszonek” ze względu na jej świetny smak i prozdrowotne właściwości. Jest podstawowym składnikiem tradycyjnych dań, takich jak bigos czy pierogi z kapustą i grzybami. Przygotowuje się z niej również różne surówki, a niektórzy zajadają się nią „solo”, bez innych dodatków. Z takiej kapusty można przygotować także pyszny koktajl, który ma zbawienne działanie dla waszego organizmu, a ponadto pozwoli pozbyć się nadmiaru tłuszczyku.

Jak zrobić koktajl z kiszonej kapusty? Prosty przepis

Koktajl z kiszonej kapusty kojarzy wam się z czymś wręcz okropnym w smaku? Sama też tak myślałam, dopóki nie spróbowałam tego napoju. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Wystarczy, że sok z kiszonej kapusty połączycie z odpowiednimi składnikami – chodzi przede wszystkim o jabłka, które nadadzą całości wspaniałej słodyczy. Możecie dodać wyciśnięty z nich sok lub je zblendować – wtedy wasz napój będzie gęstszy i bardziej sycący. Sprawdźcie też, jak przygotować samodzielnie sok z kiszonej kapusty.

Przepis: Koktajl z kapusty kiszonej Nigdy nie sądziłam, że koktajl z kapusty kiszonej może być tak smaczny, a przede wszystkim zdrowy Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 1,5 szklanki soku z kiszonej kapusty

5 jabłek

sól

cukier Sposób przygotowania Wyciskanie soku z jabłekNajpierw umyjcie i obierzcie jabłka, a następnie wyciśnijcie z nich sok w sokowirówce. Dodanie soku z kapusty kiszonejDo wyciśniętego soku z jabłek dodajcie domowy sok z kapusty kiszonej. Jeśli nie macie takiego soku – wyciśnijcie sok z kapusty przy użyciu sokowirówki. Doprawcie napójObydwa soki zmieszajcie ze sobą, a następnie doprawcie solą i cukrem.

Koktajl z kiszonej kapusty pomoże w odchudzaniu

Spożywanie kiszonej kapusty (pod różnymi postaciami) może pomóc wam w procesie odchudzania z kilku powodów. Po pierwsze, jest ona niskokaloryczna (100 g to tylko 16 kcal), co oznacza, że można zjeść większą ilość bez dużego wzrostu kalorycznego. Dodatkowo kiszona kapusta jest bogata w błonnik pokarmowy, który działa na nasze uczucie sytości – sprawia, że czujemy się dłużej najedzeni, a więc śmiało możemy „odłożyć w kąt” wysokokaloryczne i niezdrowe przekąski (gwarantujemy, że już nie będziecie chcieli po nie sięgać). Taka kiszona kapusta wspiera także zdrowie flory jelitowej, co przyczynia się do lepszego trawienia i przyswajania składników odżywczych. Pamiętajcie jednak, że sama kiszona kapusta nie jest cudownym środkiem odchudzającym i powinna być częścią zrównoważonej diety w połączeniu z regularną aktywnością fizyczną.

Jakie jeszcze dobroczynne właściwości ma kiszona kapusta?

Kiszona kapusta określana jest jako „superfood” – jest bogata w witaminy oraz składniki mineralne. Poza tym, że usprawnia pracę jelit, to spowalnia także procesy starzenia oraz ma właściwości przeciwzapalne. Jej spożywanie korzystnie wpływa również na nasz profil lipidowy i poziom glukozy, a także wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego.

To jednak nie wszystko – kiszona kapusta może działać prewencyjnie w przypadku chorób nowotworowych. Zawiera naturalne przeciwutleniacze, takie jak witaminy C, A i E, a także polifenole i karotenoidy, co zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór układu pokarmowego oraz nowotwory hormonozależne (nowotwór piersi, szyjki macicy, jajników i prostaty). Związki te należą do grupy przeciwutleniaczy, dzięki czemu niwelują działanie wolnych rodników (których nadmiar szkodzi naszemu zdrowiu). Antyoksydanty odgrywają największą rolę w zapobieganiu nowotworom. To bogactwo cennych składników sprawia, że kiszona kapusta ma właściwości antyrakowe. W profilaktyce chorób nowotworowych zaleca się spożywanie przynajmniej 5 porcji (400-600 g) niskoskrobiowych warzyw i owoców, do których należy właśnie kapusta kiszona.

