Polacy pili go litrami w czasach PRL-u. Odszedł w zapomnienie, a wspomaga odchudzanie i opóźnia starzenie

Czerwona herbata była hitem PRL-u. Sięgał po nią niemal każdy. Była tania, smaczna i łatwo dostępna. Królowała na polskich stołach i była obowiązkowym punktem codziennego menu. W czasach „żelaznej kurtyny” niewiele osób zdawało sobie sprawę z tego, ile cennych wartości się w niej skrywa. Dziś też jest niedoceniania. Często przegrywa w „pojedynku” o uznanie z zieloną i czarną herbatą. A szkoda, bo ma naprawdę wiele do zaoferowania. Poznaj jej cenne właściwości.

Jak czerwona herbata działa na organizm?

Czerwona herbata ma silne właściwości antyoksydacyjne. Jest źródłem polifenoli, Które wymiatają wolne rodniki z organizmu, a tym samym spowalniają procesy starzenia. Zmniejszają też stany zapalne tkanek, wzmacniają odporność i chronią przed wieloma cywilizacyjnymi chorobami. Zmniejszają ryzyko rozwoju miażdżycy, udaru mózgu, zawału serca czy do demencji. Normalizuje ciśnienie tętnicze krwi i obniża poziom glukozy w organizmie.

Po czerwoną herbatę mogą bez przeszkód sięgać osoby, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów. Napój wywiera bowiem bardzo pozytywny wpływ na układ pokarmowy. Przyspiesza perystaltykę jelit i usprawnia przemianą materii. Reguluje rytm wypróżnień, dzięki czemu przeciwdziała zaparciom, wzdęciom, a także innym dolegliwościom gastrycznym. Co więcej, wzmaga termogenezę. Mianem tym określamy proces, w którym organizm – dążąc do wytworzenia ciepła – spala kalorie. Niewiele osób wie, że czerwona herbata ma w swoim składzie kofeinę. Ten związek też wspomaga odchudzanie. W dodatku pobudza i dodaje energii w ciągu dnia.

Warto pamiętać, że wszystkie opisane wyżej korzyści przynosi regularne picie czerwonej herbaty. Jednorazowe włączenie napoju do jadłospisu nie da tak pozytywnych efektów. Z drugiej strony liczy się też umiar. Nie należy przesadzać z ilością herbaty w diecie, bo jej nadmiar źle wpływa na organizm.

Jak pić czerwoną herbatę?

Specjaliści zalecają, by nie wypijać więcej niż 3 filiżanki czerwonej herbaty dziennie. Najlepiej sięgać po nią po posiłku (nie wcześniej niż 30 minut po jedzeniu). Napój w nadmiarze może zaszkodzić i doprowadzić do odwodnienia, a także niedoboru mikroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, na przykład żelaza. Przeciwwskazaniem do picia czerwonej herbaty są przewlekłe schorzenia układu pokarmowego, na przykład choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Jeśli masz wątpliwości, czy możesz włączyć ją do diety, skonsultuj się z lekarzem.

