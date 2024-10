Ten błąd Polacy popełniają nagminnie, parząc hit PRL-u. Przez to traci swoje cenne właściwości

Odpowiednie parzenie czerwonej herbaty pozwala wydobyć z niej wszystkie walory smakowe i nie tylko. Warto bowiem podkreślić, że ten niepozorny napój zawiera mnóstwo cennych związków. Na pierwszy plan wysuwają się polifenole, które wykazują silne działanie antyoksydacyjne. Neutralizują szkodliwy wpływ wolnych rodników, zapobiegają uszkodzeniu komórek, wzmacniają odporność i spowalniają procesy starzenia. Niwelują też stany zapalne tkanek, a tym samym zmniejszają ryzyko rozwoju nowotworów oraz wielu innych chorób, na przykład miażdżycy, nadciśnienia tętniczego czy cukrzycy.

Co więcej, czerwona herbata usprawnia pracę przewodu pokarmowego i perystaltykę jelit. Reguluje rym wypróżnień, a w rezultacie zapobiega zaparciom. Powoduje też wzrost termogenezy, co przekłada się na zużycie większej ilości energii przez organizm i szybsze spalanie kalorii dostarczanych wraz z pożywieniem. Tym samym wspomaga zrzucanie nadprogramowych kilogramów.

Jak parzyć czerwoną herbatę?

Parzenie czerwonej herbaty nie jest trudne ani skomplikowane, ale wiele osób popełnia podczas przygotowywania napoju jeden podstawowy, a zarazem poważny błąd. Zalewa susz wrzątkiem, przez co traci on swoje cenne właściwości. Temperatura wody używanej do przyrządzenia naparu powinna mieścić się w przedziale od 90 do 95 stopni Celsjusza.

Bardzo ważny jest również czas parzenia czerwonej herbaty. Nie powinien on przekraczać trzech minut. Nie wydłużaj go, nawet jeśli chcesz uzyskać „mocny” napar o intensywnym smaku. Ten cel osiągniesz inny sposób. Wystarczy, że zwiększysz ilość suszu na filiżankę (z 5 do 10 gramów na 200 mililitrów wody). Pamiętaj, że tę samą porcję liści możesz parzyć dwa, a nawet trzy razy. Napar nie straci przez to swoich wartości odżywczych.

Jak pić czerwoną herbatę?

Należy mieć na uwadze, że czerwona herbata w nadmiarze szkodzi zdrowiu. Zaleca się, by nie wypijać więcej niż 3 filiżanki naparu dziennie. Najlepiej po posiłku (jednak nie wcześniej niż pół godziny po jedzeniu). Przekroczenie wskazanej wyżej „dawki” może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Grozi odwodnieniem. Nierzadko prowadzi też do niedoboru żelaza i innych składników odżywczych. Po kultowy napój czasów PRL-u nie powinny sięgać osoby z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego.

