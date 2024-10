Ten szybki retro deser przygotujecie w 10 minut z 4 składników. Kiedyś zajadali się nim wszyscy

Szybkie desery to doskonały pomysł, gdy pojawią się niespodziewani goście lub najdzie nas ochota na słodką przekąskę po obiedzie. Nie trzeba być mistrzem kuchni, żeby przygotować przysmak, który był niezwykle popularny w PRL-u. W czasach ograniczonej dostępności różnych produktów kisiel był łatwy i tani w przygotowaniu, co czyniło go niezwykle popularnym. Wielu Polakom kojarzy się z dzieciństwem i przywołuje miłe wspomnienia.

Jak zrobić deser z 4 składników? Prosty przepis

Teraz bez trudu można dostać w sklepie gotowy kisiel w torebce, jednak ten domowy jest znacznie smaczniejszy, ale też zdrowszy – macie pełną kontrolę nad tym, ile cukru do niego dodacie. Będziecie mieć też pewność, że nie ma w nim żadnych chemicznych dodatków. Do jego przygotowania potrzebujecie tylko czterech składników, które większość z was ma w domu. Taki kisiel możecie podawać na ciepło, ale dobrze będzie smakować też nieco ostudzony.

Przepis: Domowy kisiel z owocami Taki kisiel to doskonały pomysł na szybki i smaczny deser Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Składniki dowolne owoce (na przykład jagody, wiśnie)

3 szklanki zimnej wody

3 łyżeczki cukru

3 płaskie łyżeczki mąki ziemniaczanej Sposób przygotowania Gotowanie owocówDo garnuszka włóżcie owoce i zalejcie 2 i 1/2 szklanką wody, następnie dodajcie cukier i gotujcie całość przez 2 minuty. Dodanie mąkiW pozostałej połówce szklanki wody rozprowadźcie mąkę ziemniaczaną i dodajcie do owoców. Całość zagotujcie, a później odstawcie do wystygnięcia. Jeżeli kisiel nie będzie gęsty, dodajcie łyżeczkę mąki ziemniaczanej zmieszanej z odrobiną wody.

Przygotowując kisiel, możecie użyć dowolnych owoców – dobrze sprawdzą się zarówno te świeże, jak i mrożone. To jednak nie wszystko, ponieważ można również wykorzystać owoce z kompotu, a nawet użyć przecieru owocowego. Możecie postawić też na bardzo śmiały pomysł, czyli kisiel z dyni i pomarańczy – idealnie sprawdzi się o tej porze roku.

Inne przysmaki popularne w czasach PRL-u

O wielu przysmakach z czasu PRL-u już niestety zapomnieliśmy, inne kochamy do dzisiaj. Większość z nich bez trudu można zrobić samodzielnie w domu. Jednym z kultowych przysmaków sprzed lat są galaretki w cukrze. Popularne były też „mordoklejki”, czyli słodkie i ciągnące się cukierki, a także blok czekoladowy (rodzaj ciasta) i andruty (cienkie wafle). Polacy zajadali się też szyszkami z ryżu. Deserem, który często robiło się w domu, był kogel-mogel i krem sułtański. Jadło się też makaron z owocami i chleb z paprykarzem. Z kolei napojem, który wiódł wtedy prym, była kawa zbożowa, ale też czerwona herbata.

