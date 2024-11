Piernik staropolski na Boże Narodzenie robię już teraz. Korzystam z przepisu ukochanej babci i wychodzi przepyszny

Aromatyczny piernik to nieodłączny element świąt Bożego Narodzenia, dla wielu osób jest to obowiązkowy punkt na świątecznym stole. Jego słodki, korzenny zapach wypełnia nasze domy w tym okresie, tworząc magiczną atmosferę. Połączenie miodu, przypraw korzennych takich jak cynamon, imbir, goździki i gałka muszkatołowa, nadaje mu niepowtarzalnego smaku, który kojarzy się właśnie z tym wyjątkowym czasem. Jednak z przygotowaniem piernika nie można czekać do ostatniej chwili. Wypiek ten zaczyna się robić już na kilka tygodni przed tą okazją, wtedy smakuje najlepiej – będzie mięciutki i pulchny,

Jak zrobić piernik staropolski? Prosty przepis

Piernik staropolski, czyli taki, który długo dojrzewa, to rodzaj piernika, który musi „leżakować” przez minimum dwa tygodnie, jednak najlepszy jest, gdy poleży znacznie dłużej, czyli 4-6 tygodni. Tradycyjny piernik staropolski to ciasto, które wymaga czasu, aby nabrało swojego wyjątkowego smaku i aromatu. Długi proces dojrzewania pozwala przyprawom i miodowi w pełni się ze sobą połączyć. W tym czasie smaki się harmonizują, a ciasto nabiera głębi.

Przepis: Piernik staropolski Sami przekonacie się o tym, że będzie to jeden z najlepszych pierników, jakie jedliście Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 300 g cukru

250 g masła

4 jajka

3 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej

pół łyżeczki soli

1 kg mąki pszennej

500 g miodu

125 ml mleka

60 g przyprawy do pierników

polewa czekoladowa do przełożenia: powidła śliwkowe Sposób przygotowania Rozpuszczanie miodu, masła i cukruNajpierw w rondelku podgrzejcie masło, miód i cukier. Róbcie to do momentu, aż cukier się rozpuści, a wszystkie składniki połączą się ze sobą. Ważne jest jednak, by nie dopuścić do wrzenia. Mieszanie składnikówDo miski przesiejcie mąkę, dodajcie sól, sodę oczyszczoną, przyprawę do piernika i wymieszajcie całość. Następnie dodajcie jajka, mleko i masę z miodem i masłem (powinna być przestudzona). Całość dokładnie wymieszajcie. Leżakowanie ciastaCiasto włóżcie do kamionkowego lub szklanego naczynia i odstawcie w chłodne miejsce na minimum dwa tygodnie (najlepiej 4-6 tygodni). Pieczenie ciastaCiasto na piernik podzielcie na trzy części i każdą z nich upieczcie osobno. Wcześniej musicie rozwałkować je, a następnie piec przez około 15-18 minut w temperaturze 190 stopni Celsjusza. Gdy blaty piernika będą już gotowe – przełóżcie je powidłami śliwkowymi, a następnie polejcie polewą czekoladową.

Przygotowanie piernika – najważniejsze wskazówki

Bardzo ważne jest, żeby ciasto na piernik przechowywać w zimnym miejscu, ponieważ w przeciwnym razie masa może się zepsuć. Żeby mieć pewność, że będzie miało idealne warunki do dojrzewania – warto włożyć je do lodówki. Taki gotowy już piernik polejcie polewą czekoladową. Wypiek możecie udekorować również orzechami, płatkami migdałów czy kandyzowaną skórką pomarańczową. Piernik staropolski może być przechowywany przez kilka tygodni, a nawet dłużej. Z czasem jego smak się pogłębia. Gotowy piernik staropolski należy zawinąć w papier kuchenny, żeby nie stał się suchy. Koniecznie skorzystajcie też ze sprawdzonego przepisu na świąteczne pierniczki.

