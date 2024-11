To pyszne ciasto przypomni wam dzieciństwo. Polecam sprawdzony przepis na makowiec mojej mamy

Zapach babcinego ciasta drożdżowego przenosi mnie do beztroskich chwil dzieciństwa. Kremówki były dla mnie symbolem nagrody za dobre oceny w szkole. Delikatny smak sernika z kolei kojarzy mi się z rodzinnymi uroczystościami, a podczas świąt Bożego Narodzenia obowiązkowym wypiekiem u mnie w domu był makowiec – najlepszy piekła moja mama i z tego właśnie słynęła w całej rodzinie. Teraz sama postanowiłam zrobić to ciasto, korzystając z jej sprawdzonego przepisu.

Jak zrobić pyszny makowiec zawijany? Prosty przepis

Makowiec to bez wątpienia jedno z najbardziej lubianych polskich ciast. Najczęściej podaje się go w okresie świątecznym, ale nie tyko – idealnie pasuje też do niedzielnej kawy. Swój wyjątkowy smak zawdzięcza przede wszystkim słodkiej, aromatycznej masie makowej, która idealnie komponuje się z delikatnym ciastem. Jeśli macie ochotę, to możecie też samodzielnie zrobić domowy lukier i wymieszajcie go z kandyzowaną skórką pomarańczową, a następnie polać nim makowiec. Możecie również posypać ciasto cukrem pudrem.

Przepis: Makowiec zawijany Ten makowiec jest naprawdę pyszny. Zobaczycie, że każdy będzie chwalić wypiek Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Czas gotowania 35 min. Liczba porcji 6 Składniki 500 g mąki pszennej

50 g świeżych drożdży

50 g cukru

200 ml mleka

4 żółtka

50 g masła

850 g gotowej masy makowej

2 łyżki bułki tartej

4 białka Sposób przygotowania Przygotowanie ciasta drożdżowegoNajpierw wsypcie do miski mąkę, zróbcie dołek i wkruszcie tam drożdże, a następnie posypcie cukrem. Stopniowo wlewajcie do tego dołka ciepłe mleko, mieszając je z drożdżami i zagarniając do środka trochę mąki. Całość przykryjcie ściereczką i odstawcie na 10 minut do wyrośnięcia. Po tym czasie dodajcie żółtka oraz roztopione masło i powoli wyrabiajcie ciasto. Róbcie to przez około 15 minut – do momentu, aż będzie gładkie i elastyczne. Następnie uformujcie z niego kulę, umieśćcie ją w misce i odstawcie na około godzinę do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Przygotowanie masy makowejWymieszajcie masę makową z bułką tartą, a następnie ubijcie białka na sztywną pianę z dodatkiem szczypty soli i delikatnie wymieszajcie z masą makową. Formowanie makowcaWyłóżcie ciasto na stolnicę i podzielcie na dwie części. Rozwałkujcie jedną cześć ciasta na prostokąt i wyłóżcie połowę masy makowej. Zachowajcie ok. 1,5 cm wolnego brzegu. Następnie zwińcie roladę wzdłuż dłuższego boku i zlepcie brzegi. Podociskajcie ciasto dłońmi, by nadzienie równomiernie się rozłożyło. Makowiec zawińcie w lekko natłuszczony papier do pieczenia (zostawiając około 2 cm wolnej przestrzeni w środku na wyrośnięcie). To samo zrobicie z drugim kawałkiem ciasta. Pieczenie ciastaObydwa makowce połóżcie na dużej blaszce i odstawcie na około 20 minut do podrośnięcia. Pieczcie makowce przez 35 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza.

Patenty na szybki i prosty makowiec

Istnieje wiele przepisów na makowiec, dzięki czemu każdy może wybrać ten najlepszy dla siebie. Są też receptury na ten wypiek dla osób, które nie chcą spędzać wielu godzin w kuchni. Jeśli chcecie zaoszczędzić sporo czasu – możecie zrobić makowiec z ciasta francuskiego. Taki wypiek jest niezwykle prosty, a do jego przygotowania potrzebne są zaledwie trzy składniki – puszka masy makowej, gotowe ciasto francuskie, a także jajko (do przygotowania błyszczącej glazury na wierzchu wypieku). Jest to świetna alternatywa dla tradycyjnej wersji tego ciasta. Możecie przygotować też ekspresowy makowiec bez pieczenia – jako spód wykorzystajcie wtedy herbatniki. Jeśli jesteście fanami tego właśnie wypieku – spróbujcie też przygotować makowiec z przepisu Magdy Gessler.

