Polski kuchenny klasyk, który rujnuje zdrowie. Czy ty też popełniasz ten błąd?

Nieodzownym elementem wielu polskich przysmaków jest panierka. Można ją zrobić z wielu różnych składników, ale Polacy najczęściej sięgają po bułkę tartą. By zaoszczędzić na czasie, chętnie inwestują w sklepowe gotowce. Wydaje im się, że nie ma w nich nic szkodliwego. W końcu to tylko starte pieczywo. Przynajmniej w teorii. Niestety ta na ogół nie idzie w parze z praktyką. Okazuje się bowiem, że produkt, który wygląda na naturalny i bezpieczny, tak naprawdę jest naszpikowany chemią.

Tarta bułka ze sklepu może poważnie zaszkodzić zdrowiu

Jeśli zależy ci na zdrowej diecie, lepiej zrezygnuj z zakupu sklepowej bułki tartej. Ta inwestycja nie przyniesie ci żadnych wymiernych korzyści. Wręcz przeciwnie – może ci poważnie zaszkodzić. Gotowce, które zalegają na sklepowych półkach, często nie mają nic wspólnego z prawdziwym tartym pieczywem. Są za to po brzegi wypełnione różnymi zagęstnikami i wzmacniaczami smaku. Znajdziemy w nich mnóstwo zbędnych dodatków, takich jak na przykład, cukier, olej palmowy, regulatory kwasowości, emulgatory, a nawet środek do przetwarzania mąki.

Wszystkie te składniki, spożywane w nadmiarze, wywierają niezwykle negatywny wpływ na zdrowie. Na szczególną uwagę zasługuje olej palmowy. To źródło niebezpiecznych tłuszczów trans. Związki te podnoszą poziom „złego cholesterolu” i uszkadzają ściany naczyń krwionośnych. Zmniejszają też ich elastyczność. W efekcie sprzyjają powstawaniu miażdżycy i innych chorób układu sercowo-naczyniowego. Mogą też doprowadzić do powstania nadwagi oraz otyłości. Poza tym nasilają stany zapalne i wzmagają aktywność wolnych rodników odpowiedzialnych za przedwczesne starzenie się organizmu.

Dobra bułka tarta, czyli jaka?

Dobra bułka tarta powinna składać się wyłącznie z surowców potrzebnych do zrobienia pieczywa. Chodzi więc o mąkę, drożdże, sól i wodę, Wszystkie inne dodatki są w zasadzie zbędne. Najlepiej przygotować bułkę tartą na własną rękę. To świetny sposób na wykorzystanie czerstwego, twardego pieczywa, które nie nadaje się już do bezpośredniego spożycia. Jeśli nie masz czasu i chcesz kupić gotowy produkt, uważnie czytaj etykiety nabywanych towarów.

Czytaj też:

Ma wzbogacać smak, a truje i rujnuje zdrowie. Polacy nagminnie dodają ją do zupCzytaj też:

Ta przyprawa to trucizna. Wiele krajów jej zakazało, a w Polsce kupisz ją bez problemu