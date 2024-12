Te zdrowe produkty podkręcą smak barszczu czerwonego. Niektóre dodatki mogą cię zaskoczyć

Barszcz czerwony to klasyk na wigilijnym stole. Każdy miłośnik tej zupy ma własny patent na jej przygotowanie. Zobacz, co możesz do niej dodać, by smakowała jeszcze lepiej.

Zwykle barszcz czerwony serwowany na Wigilii jest robiony na zakwasie z buraków. To świetne rozwiązanie. Dzięki niemu zupa zyskuje nie tylko cenne walory smakowe, ale też wiele witamin i bakterii probiotycznych, które wspierają pracę układu pokarmowego i wpływają pozytywnie na mikroflorę jelit. Wzmacniają odporność, poprawiają trawienie i ułatwiają wchłanianie składników odżywczych pochodzących z pokarmu. Zobacz, co jeszcze dodać do zupy, by wzbogacić jej smak i prozdrowotne właściwości. Co dodać do barszczu czerwonego na Wigilię? Smak wigilijnego barszczu doskonale „podkręcą” popularne produkty. Nie kosztują wiele i są dostępne w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie. Prawdopodobnie większość z nich masz już je nawet w swojej kuchni. Chodzi o: Jabłka – najlepiej sprawdzą się antonówki lub szare renety. Pokrojone w ćwiartki i wydrążone z gniazd nasiennych owoce ze skórką wrzucamy do gotowego barszczu i odstawiamy zupę na całą noc do lodówki. Następnego dnia wyławiamy jabłka z barszczu i doprawiamy go wedle uznania. Dodatek owoców sprawi, że zupa lekko zgęstnieje i zyska ciekawy kwaskowy posmak.

Goździki – już 2-3 sztuki sprawią, że zupa zyska korzenny aromat. Warto też pamiętać, że ta przyprawa ma wiele cennych właściwości. Zawiera eugenol, który ma właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne. Działa rozgrzewająco. Wspiera organizm w walce z infekcjami oraz drobnoustrojami. Co więcej, reguluje stężenie glukozy we krwi i zapobiega „skokom" poziomu cukru.

Czosnek – jest nazywany naturalnym antybiotykiem. Ma w swoim składzie allicynę, która działa podobnie jak eugenol. Redukuje stany zapalne. Wzmacnia odporność i zwalcza różne szkodliwe drobnoustroje. Sprawia, że barszcz zyskuje nie tylko więcej cennych właściwości, ale też ostrzejszy, bardziej wyrazisty smak. Czego lepiej nie dodawać do barszczu? Eksperci radzą, by unikać zupek w proszku. Nie warto też inwestować w gotowe zakwasy z kartonu. Tego typu produkty zawierają wiele sztucznych substancji, które spożywane w nadmiarze wywierają negatywny wpływ na organizm. Przyczyniają się do rozwoju wielu groźnych chorób, takich jak na przykład cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy miażdżyca.

