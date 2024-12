Moja babcia do barszczu czerwonego zawsze wrzuca 3 przyprawy. Ważny jest moment ich dodania

Barszcz czerwony, czyli pyszna, polska zupa, zajmuje szczególnie ważne miejsce na naszym stole podczas świąt Bożego Narodzenia, ponieważ w wielu zakątkach polski to właśnie tę zupę podaję się w Wigilię razem z uszkami czy pasztecikami. W wielu domach barszcz przygotowywany jest na zakwasie buraczanym, co dodatkowo podkreśla jego aromat. Istnieje jednak prosty trik, który sprawi, że zupa będzie jeszcze smaczniejsza. Chodzi o konkretne przyprawy i moment wrzucenia ich do garnka.

Jakie przyprawy dodać do barszczu czerwonego?

Z pewnością wiele osób zastanawia się, jakie przyprawy dodać do barszczu czerwonego, by zachwycił on swoim smakiem wszystkich domowników. Gotując barszcz, należy pamiętać o dodaniu trzech najważniejszych przypraw – chodzi o pieprz, ziele angielskie i liść laurowy. Ważny jest jednak też moment ich wrzucenia – zróbcie to na samym początku, a wasza zupa wyjdzie wtedy niezwykle aromatyczna. Liść laurowy nada jej lekkiej goryczy, która przełamie słodycz barszczu, przez co stanie się on bardziej wyrazisty. Uważajcie jednak, żeby nie dodać go zbyt dużo, ponieważ wtedy barszcz stanie się cierpki. Najlepiej wykorzystać 2-3 liście na litr wywaru.

Z kolei ziele angielskie sprawi, że barszcz nabierze delikatnie korzennego aromatu. Dodajcie 4-5 kulek i też zróbcie to na samym początku. Niezwykle ważne jest też wrzucenie kilku ziarenek czarnego pieprzu (pod koniec gotowania możecie dodać też odrobinę tego mielonego, żeby barszcz wyszedł bardziej wyrazisty).

Ciekawy sposób doprawienia czerwonego barszczu

Do barszczu czerwonego poza powyższymi klasykami warto dodać także przyprawy korzenne. Odrobina cynamonu, goździków, gałki muszkatołowej, a nawet imbiru doskonale wzbogaci jego smak. Cynamon nada mu subtelną słodycz – użyjcie najlepiej kory cynamonu i gotujcie jedynie przez kilka minut (w przeciwnym razie zdominuje smak barszczu). Dodajcie też 2-3 goździki – już tak mała ilość sprawi, że potrawa nabierze cudownie korzennego aromatu. Dzięki pikantnej nucie świeżego imbiru zupa będzie miała ciekawszy smak, ale też zadziała jeszcze bardziej rozgrzewająco. Możecie też spróbować przygotować barszcz czerwony z przepisu Magdy Gessler – na pewno będzie pyszny.

