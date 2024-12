Te krokiety zrobisz dwa razy szybciej niż zwykłe. Bez smażenia naleśników i bałaganu w kuchni

Przygotowanie tradycyjnych krokietów zaczyna się zwykle od robienia i smażenia naleśników. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że ten etap prac nad przysmakiem można bez problemu pominąć i zaoszczędzić dzięki temu sporo czasu i nerwów. Wystarczy wykorzystać jeden prosty, choć nieoczywisty produkt. Z łatwością znajdziesz go w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie. Nie kosztuje dużo, a robi świetną robotę. Poznaj prosty patent na ekspresowe krokiety bez smażenia naleśników.

Czym zastąpić naleśniki w krokietach?

Naleśniki w krokietach z powodzeniem zastąpić mogą suche, kwadratowe wafle. Nie wymagają one żadnego specjalnego przygotowania. Wystarczy wyłożyć na nie ciepły farsz. Wystarczy cienka kilkumilimetrowa warstwa. Pod wpływem nadzienia wafle zmiękną, dzięki czemu bez trudu będzie można zwinąć je w rulon. Najlepiej robić to dość ciasno, ale ostrożnie. Trzeba uważać, by kwadraty nie popękały.

Zwinięte w rulon wafle możesz pokroić na trzy lub cztery części, jeśli chcesz uzyskać mniejsze krokiety. Potem wystarczy już tylko je zapanierować, podobnie jak tradycyjne przysmaki. Najpierw w rozmąconym jajku, a potem w bułce tartej. Dzięki temu uzyskasz efekt chrupiącej skórki. Tak przygotowane krokiety możesz usmażyć na złoty kolor. Nie układaj ich na talerzu zaraz po zdjęciu z patelni. Wcześniej umieść je na ręczniku papierowym. W ten prosty sposób odsączysz przysmaki z nadmiaru tłuszczu.

Jaki farsz pasuje do krokietów z wafli?

Możesz wykorzystać dowolne nadzienie, zgodne z twoimi upodobaniami. Krokiety z wafli będą świetnie smakować zarówno w wersji klasycznej (z kapustą oraz leśnymi grzybami czy pieczarkami), jak i w wersji mniej standardowej, na przykład z ziemniaki i cebulą. Te ekspresowe przysmaki doskonale odnajdą się zresztą nie tylko na wigilijnym stole. Świetnie sprawdzą się również jako przystawka, na przykład podczas sylwestrowej imprezy.

