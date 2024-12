Ciasto na krokiety robię tak, jak ukochana babunia. Wykorzystaj ten prosty trik, a wyjdzie idealne

Krokiety to jedno z najpyszniejszych dań, które nieodłącznie kojarzy się nam z Wigilią. Delikatne ciasto naleśnikowe, wypełnione aromatycznym farszem, najczęściej z kapusty i grzybów, tworzy niezwykle smaczne połączenie. Krokiety idealnie komponują się z barszczem czerwonym i właśnie w ten sposób są najczęściej podawane. Wcale nie są one trudne w przygotowaniu, jednak warto znać sztuczkę, dzięki której wyjdą naprawdę obłędne w smaku.

Jak zrobić idealne ciasto na krokiety? Prosty patent

Wiele osób nie potrafi wyobrazić sobie Wigilii bez krokietów. Moje krokiety, odkąd przyrządzam je zgodnie ze wskazówkami ukochanej babci, stały się naprawdę pyszne. Cała tajemnica tkwi w odpowiednim przygotowaniu ciasta naleśnikowego, które jest przecież bazą tego właśnie dania. Przede wszystkim, zanim przejdziecie do smażenia naleśników, koniecznie upewnijcie się, czy składniki, z których je przygotowujecie, są dobrej jakości. Żeby ciasto na naleśniki było naprawdę idealne, kluczowe jest dodanie do niego dwóch składników – chodzi o skrobię i wodę. W przypadku skrobi – sprawa jest oczywista, ponieważ wystarczy dodać po prostu skrobię ziemniaczaną lub kukurydzianą. Jeśli jednak chodzi o wodę – ważna jest jej temperatura. Zamiast dodawać zimną wodę, tak jak to robi większość osób, postawcie na mocno gorący płyn. Dzięki użyciu wrzątku naleśniki po usmażeniu będą elastyczne, a do tego puszyste. Dzięki temu wasze krokiety będą smakować naprawdę wybitnie.

O czym jeszcze pamiętać, przygotowując krokiety?

Przygotowując krokiety, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach, by były one smaczne, ale też nie rozleciały się podczas smażenia. Po pierwsze, naleśniki, które stanowią bazę krokietów, powinny być cienkie i elastyczne, aby łatwo się zwijały i nie pękały. Farsz z kapusty i grzybów lub podsmażonych pieczarek musi być dobrze doprawiony i odsączony z nadmiaru wilgoci, by krokiety nie były rozmokłe (utrudni to ich smażenie). Ważne jest też dokładne zawinięcie brzegów naleśnika, aby farsz nie wypadał podczas smażenia. Na koniec, smażenie powinno odbywać się na średnim ogniu, aby panierka się nie spaliła, a wnętrze dobrze się podgrzało. Możecie przygotować też krokiety na Wigilię w wersji fit.

