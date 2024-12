Unikaj tych błędów, robiąc rybę po grecku. Inaczej wyjdzie gumowata, a sos „papkowaty”

Podczas kolacji wigilijnej na stole nie może zabraknąć oczywiście barszczu czerwonego z uszkami, krokietów, pierogów z kapustą i grzybami czy kutii. Choć najpopularniejszą rybą serwowaną tego wieczoru jest karp, to w wielu domach przygotowuje się również rybę po grecku. Jest to usmażony filet ryby, a następnie uduszony w sosie warzywnym z marchewki, cebuli, pietruszki.

Powszechny błąd podczas robienia ryby po grecku

Ryba po grecku, choć wydaje się dość łatwą potrawą, to trzeba ją przygotowywać z dużą uważnością. Chodzi o odpowiednie proporcje warzyw do sosu. Ich brak to częsty błąd w czasie robienia tego dania. Podczas przygotowywania ryby po grecku kluczowe są odpowiednie proporcje warzyw w sosie, ponieważ to one nadają potrawie charakterystyczny smak i konsystencję. Zbyt duża ilość jednego składnika, na przykład cebuli czy marchwi, może przytłoczyć delikatny smak ryby, natomiast zbyt mała ilość warzyw sprawi, że sos będzie zbyt rzadki i mniej aromatyczny.

Jego podstawą jest marchewka. Tego warzywa powinno być dwa razy więcej niż pietruszki. Na pół kilograma marchewki należy dodać też jedną dużą cebulę i jednego pora – musi być on jednak mały, żeby jego smak nie zdominował dania. Cebulę i pora należy wcześniej zeszklić na patelni.

Jaką rybę wybrać do sosu po grecku?

Drugim błędem jest wybór złej ryby. Kluczem do sukcesu, by to danie smakowało naprawdę świetnie, jest odpowiedni rodzaj ryby. Najlepiej do tej potrawy sprawdzi się morszczuk, mintaj lub dorsz. Ta ostatnia ryba ma zwartą konsystencję, a do tego dobrze znosi smażenie, a więc będzie idealna. Mintaj jest delikatniejszy, ale za to nieco tańszy. Z kolei morszczuk jest rybą stosunkowo łatwą do przygotowania i dostępną w wielu sklepach.

Kupując świeżą rybę, zwróćcie uwagę na jej zapach i wygląd. Skóra powinna być błyszcząca, a mięso sprężyste. Zapach musi być delikatny, morski. Nie wybierajcie ryb o szarawym kolorze, a także zbyt intensywnym zapachu, ponieważ mogą okazać się nieświeże. Sprawdźcie też inne porady, jak wybrać świeżą rybę.

