Masz go w lodówce, ale nie wiesz, jak bardzo wpływa na twoje zdrowie. Sprawdź, kto powinien jeść go codziennie

Twaróg to nie tylko pyszny, ale i niezwykle wszechstronny składnik wielu przepisów. Jego delikatny smak i kremowa konsystencja sprawiają, że idealnie komponuje się zarówno z potrawami słodkimi, jak i słonymi. Możemy go wykorzystać do przygotowania tradycyjnych pierogów, leniwych, jako nadzienie naleśników, ale też w postaci zdrowych past kanapkowych. Twaróg to także cenne źródło białka, wapnia i witamin, które są niezbędne dla naszego organizmu. Niektórzy jednak szczególnie powinni uwzględnić ten produkt w swojej diecie.

Kto powinien jeść twaróg?

Choć niemal każdy z nas wie o tym, że twaróg jest bardzo wartościowym produktem, to okazuje się, że w przypadku niektórych osób jest on szczególnie wskazany.

Twaróg jest stosunkowo bezpiecznym produktem, który może znaleźć się w diecie wielu osób – zarówno dzieci, jak i dorosłych. Stanowi bardzo dobre źródło pełnowartościowego białka, dlatego warto zwrócić na niego szczególną uwagę w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na ten makroskładnik. Ma to miejsce np. u osób trenujących siłowo czy też u pacjentów onkologicznych lub będących w okresie okołooperacyjnym. Sery twarogowe są ponadto źródłem wapnia, który pełni szereg istotnych funkcji w organizmie człowieka. Jest m.in. podstawowym materiałem budulcowym kości i zębów. W większości przypadków lepszym wyborem będą twarogi chude lub półtłuste, ponieważ zawierają mniejsze ilości nasyconych kwasów tłuszczowych, których nadmiar w diecie sprzyja występowaniu zaburzeń lipidowych i chorób układu krążenia – powiedziała dla Wprost dietetyczka kliniczna Kinga Ołdak.

Specjalistka zauważyła jednak, że choć twaróg jest naprawdę zdrowy, to nie każdy powinien go jeść.

„Niestety istnieją grupy osób, które nie mogą spożywać tego produktu, np. pacjenci z alergią na białka mleka krowiego, ale są to stosunkowo rzadkie sytuacje. W przypadku nietolerancji laktozy śmiało można sięgać po formy bezlaktozowe. Warto mieć na uwadze fakt, że u niektórych osób nabiał, w tym twaróg, może nasilać trądzik, choć jest to kwestia indywidualna” – dodała specjalistka.

Dlaczego jeszcze warto jeść twaróg?

Regularne spożywanie twarogu wspiera nasze zdrowie, bardziej niż nam się wydaje. Okazuje się, że nie wpływa tylko na zdrowe kości i zęby, ale przekłada się na wiele więcej korzystnych aspektów zdrowotnych.

Twaróg może być świetnym źródłem białka, które często jest spożywane w zbyt małych ilościach, a ten składnik powinien być szczególnie ważny nie tylko dla osób aktywnych. Białko dba o sytość, prawidłowe działanie układu hormonalnego czy nawet nasz nastrój i samopoczucie! Dodatkowo w nabiale znajdziemy witaminy z grupy B czy wapń – w przypadku sera twarogowego jest go mniej, niż w serze żółtym czy jogurcie, ale wciąż można go uznać za wartościowe źródło – wyjaśnił w rozmowie z Wprost dietetyk Sebastian Dzuła.

Specjalista podpowiedział, jak w ciekawy sposób można jeść taki twaróg.

Polecam regularnie jeść twaróg chudy bądź półtłusty, zarówno na słodko, z dodatkiem np. wersji wytrawnej – z warzywami. Dobrze znany twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem może być doskonałym dodatkiem do śniadania bądź kolacji – podsumował ekspert.

