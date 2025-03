Dietetyk wskazuje: te jogurty z Biedronki to strzał w dziesiątkę. Jeden z nich pewnie masz w lodówce

Jogurty często goszczą na stołach Polaków. I słusznie, bo są bardzo smaczne i mają wiele cennych właściwości. Pod warunkiem, że wybieramy je „z głową”. Nie zawsze jednak mamy czas na przyglądanie się każdemu produktowi z osobna. Dlatego warto skorzystać ze „ściągawki”, jaką dla swoich obserwatorów, przygotował znany dietetyk dr Michał Wrzosek. Ekspert opublikował w sieci nagranie, w którym wskazuje najlepsze jogurty, jakie można znaleźć w ofercie Biedronki. Co ciekawe, wiele z tych jogurtów to dobrze znane produkty, które można znaleźć niemal w każdej lodówce.

Jakie jogurty są najlepsze w Biedronce?

Na liście produktów polecanych przez dietetyka Michała Wrzoska znalazł się między innymi naturalny skyr, czyli jogurt typu islandzkiego, marki Fruvita. 100-gramowa porcja dostarcza zaledwie 66 kalorii i sporej ilości łatwoprzyswajalnego białka (12 gramów). Ma przy tym prosty i krótki skład. Zawiera tylko mleko odtłuszczone i kultury bakterii jogurtowych. To świetna propozycja dla osób na diecie redukcyjnej, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Zapewnia bowiem długie uczucie sytości po posiłku, dzięki czemu zmniejsza ryzyko podjadania i sięgania po niezdrowe przekąski. Ekspert chętnie kupuje też jogurt owocowy Fruvita Pure. Produkt ten składa się w 70% z jogurtu naturalnego i w 30% z owoców. Dobrym wyborem jest również jogurt do picia Activia o bardzo niskiej zawartości cukru.

Jakie jeszcze jogurty dietetyk kupuje w Biedronce?

W udostępnionym nagraniu Michał Wrzosek przyznał, że lubi dodawać do owsianki lub koktajli skyr waniliowy marki Piątnica. „Minusem” tego produktu jest jednak obecność cukru w składzie. Ekspert sięga również po pudding proteinowy Go Active o smaku waniliowym. Zjada go z dodatkiem mrożonych owoców. Warto jednak podkreślić, że ten wyrób ma w swoim składzie kilka zbędnych dodatków, na przykład substancje słodzące, skrobię modyfikowaną czy karagen. Dlatego nie warto kupować go zbyt często.

