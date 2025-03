To nie są zwykłe kopytka. Jeden składnik sprawia, że są kremowe, delikatne i zawsze się udają

Tradycyjne kopytka robi się na bazie ziemniaków, mąki i jajek. W moim rodzinnym domu króluje jednak nieco inny przepis. Klasyczną recepturę wzbogaca się o jeszcze jeden składnik. Dzięki niemu kluski zyskują nie tylko więcej smaku, ale również wartości odżywczych. Są sycące i obłędnie pyszne. Musisz ich spróbować. Już jeden mały kęs wystarczy, by poczuć różnicę.

Jak zrobić kopytka z „twistem”?

Moja mama wzbogaca masę na kopytka o twaróg. Najlepiej sprawdza się ten półtłusty. Ser sprawia, że kluski zyskują bardziej kremową konsystencję i lekko kwaskowy smak. Można je podać na obiad w wersji wytrawnej, w połączeniu z sosem lub okrasą. To też świetna propozycja na deser, jeśli zaserwujesz je z odpowiednimi dodatkami. Dobrze sprawdzi się między innymi śmietana kremówka, cukier waniliowy czy jogurt naturalny, na przykład typu islandzkiego. Nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć również po świeże lub mrożone owoce, między innymi borówki amerykańskie czy maliny. Gotowe danie warto też oprószyć cynamonem i udekorować listkami mięty lub bazylii. Sposób dekoracji to kwestia wielce indywidualna i zależy wyłącznie od twoich preferencji.

Przepis: Kopytka z niespodzianką Te pyszne kluski w mig podbiją serca każdego łasucha. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 307 w każdej porcji Składniki 500 g ziemniaków

szklanka mąki pszennej

100 g półtłustego twarogu

1 jajko Dodatkowo: sól Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówObierz i ugotuj ziemniaki. Warzywa i twaróg przepuść przez praskę. Robienie ciastaDo ziemniaków i twarogu dodaj jajko, mąkę i szczyptę soli. Szybko wyrób ciasto na gładką i jednolitą masę. Gotowanie kopytekMasę ziemniaczaną podziel na 3-4 części. Z każdej uformuj wąski wałek, lekko go spłaszcz, pokrój na kluski. Ugotuj je w osolonym wrzątku. Będą gotowe, gdy wypłyną na wierzch.

O czym pamiętać, robiąc kopytka?

Przygotowanie kopytek należy zacząć od wyboru odpowiednich ziemniaków. Powinny zawierać dużo skrobi. Najlepiej sprawdzą się więc warzywa mączyste (typu C). Możesz sięgnąć po takie odmiany jak na przykład: Bryza, Tajfun czy Gracja. Pamiętaj, by nie przesadzać z ilością mąki. Nie dodawaj więcej niż szklankę mąki na każde 500 gramów ziemniaków. W przeciwnym razie kluseczki wyjdą twarde i niesmaczne. Nie zapomnij o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii – ciasto na kopytka trzeba wyrabiać sprawnie i szybko. Jeśli będziesz zbyt długo nad nim „pracować” stanie się rzadkie i trzeba będzie dosypać do niego więcej mąki. A jej nadmiar nie służy kopytkom.

Czytaj też:

Biedronka rzuca dobre masło za grosze. Ale tylko jeden dzień i nie każdy może skorzystaćCzytaj też:

Ten deser robi furorę na diecie. Tylko 3 składniki i 5 minut, a syci i zaspokaja ochotę na słodycze