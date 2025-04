Ten biblijny napar to pogromca zmarszczek i wolnych rodników. Działa też jak balsam na jelita

Wiele osób szuka sposobu na to, by zatrzymać młodość na dłużej. Starzenie się to nieuchronny proces i nie sposób mu zapobiec. Można jednak go spowolnić i opóźnić moment pojawienia się zmarszczek oraz innych oznak upływu czasu. Pomóc w tym może pewien smaczny i zdrowy napój, wykorzystywany powszechnie w tradycyjnej medycynie Bliskiego Wschodu. Sprawdź, co zyskasz włączając go do diety.

Jaki napój może spowolnić starzenie?

Napojem, któremu przypisuje się wiele cennych właściwości jest napar z kwiatów granatu. Główne składniki potrzebne do jego przyrządzenia można kupić w sklepach zielarskich i tych sprzedających zdrową żywność, przede wszystkim internetowych. Paczka suszu o wadze 25 gramów to wydatek około 23 złotych. Przygotowanie „mikstury” jest bardzo proste i nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów. Wystarczy wsypać 5 lub 10 gramów kwiatów granatu do szklanki i zalać je gorącą (ale nie wrzącą) wodą i zaparzać kilka minut pod przykryciem. W razie potrzeby napar można odcedzić, a także dosłodzić odrobiną naturalnego miodu lub szczyptą cynamonu. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, by dodawać susz do czarnych czy zielonych herbat.

Jak napar z kwiatów granatu spowalnia starzenie?

Napar z kwiatów granatu jest źródłem antyoksydantów. To właśnie te związki odpowiadają za jego cenne właściwości. Wymiatają nadmiar wolnych rodników z organizmu i chronią go przed stresem oksydacyjnym. W efekcie spowalniają procesy starzenia. W dodatku poprawiają elastyczność tkanek, dzięki czemu zmniejszają widoczność drobnych zmarszczek i opóźniają moment ich pojawienia się na skórze.

Warto wspomnieć, że antyoksydanty pełnią jeszcze jedną bardzo istotną funkcję – przeprowadzone badania dowodzą, że przywołane związki mogą odegrać niezwykle ważną rolę w profilaktyce wielu rozmaitych problemów zdrowotnych, w tym chorób nowotworowych, na przykład raka piersi, jelita grubego, żołądka etc. Przeciwutleniacze łagodzą bowiem stany zapalne tkanek. Zapobiegają zaburzeniom w funkcjonowaniu komórek. Wspomagają również ich regenerację oraz naprawę powstałych uszkodzeń.

Inne właściwości naparu z kwiatów granatu

Napar z kwiatów granatu redukuje ciśnienie krwi. Obniża też stężenie glukozy oraz poziom „złego cholesterolu” w organizmie. W rezultacie wspiera pracę układu sercowo-naczyniowego. Zmniejsza też ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego, miażdżycy, zawału serca, nadciśnienia czy udaru mózgu. Związki zawarte w tym biblijnym napoju wzmacniają również koncentrację i poprawiają funkcjonowanie poznawcze, przeciwdziałając schorzeniom neurodegeneracyjnym, takim jak na przykład choroba Alzheimera.

Warto jednak pamiętać, że picie naparu z kwiatów granatu może pomóc w walce ze zmarszczkami i schorzeniami, ale nie zda się na nic, jeśli zabraknie innych elementów składających się na zdrowy styl życia. Chodzi między innymi o dobrze zbilansowaną dietę, aktywność fizyczną, unikanie używek (alkoholu, papierosów etc.) czy regularne przeprowadzanie badań kontrolnych.

Czytaj też:

Polacy chętnie po nią sięgają. Ta herbatka rujnuje zdrowie, sprzyja tyciu i cukrzycyCzytaj też:

Sekret długowieczności. Tego napoju unikają najdłużej żyjące osoby na świecie