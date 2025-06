Ekspert ostrzega przed tym popularnym remedium na zgagę: może przynieść więcej złego

Zgaga i refluks przełykowo-żołądkowy to dolegliwości związane z cofaniem się treści żołądkowej do przełyku. Zgaga objawia się piekącym bólem w klatce piersiowej, który najczęściej występuje po posiłku lub w pozycji leżącej. Refluks przełykowo-żołądkowy to z kolei przewlekłe schorzenie, w którym kwas żołądkowy regularnie cofa się do przełyku, podrażniając jego śluzówkę. Może prowadzić do takich objawów jak właśnie zgaga, ale też kwaśny posmak w ustach czy trudności w przełykaniu.

Czy soda oczyszczona pomaga na zgagę i refluks?

Na wielu stronach internetowych można znaleźć informację, że soda oczyszczona to doskonały środek pomagający w walce z refluksem czy zgagą. Odniósł się do tego w opublikowanym przez siebie nagraniu dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia. Dla wielu osób jego słowa mogą być zaskoczeniem.

Przyznam jednak, że wobec tego stwierdzenia mam bardzo mieszane uczucia, a to dlatego, że prawdą jest, że doraźne zastosowanie sody oczyszczonej może przynieść pewną ulgę, ponieważ za sprawą swojego zasadowego pH ten produkt neutralizuje kwaśną treść pokarmową, która cofając się do przełyku, powoduje nieprzyjemną zgagę – powiedział ekspert.

Specjalista zaznaczył jednak, że niestety soda oczyszczona nie leczy choroby refluksowej przełyku, a więc nie „sięga” do przyczyn, tylko pomaga nam częściowo na jej nieprzyjemne objawy. Dietetyk wyjaśnił też, że zbyt częste stosowanie sody oczyszczonej może przynieść negatywne skutki.

Mam tu na myśli między innymi uszkodzenie błony śluzowej żołądka i pojawienie się dolegliwości żołądkowo-jelitowych, takich jak bóle brzucha, nudności i wymioty – powiedział.

Dodał także, że w przypadku osób, których nerki nie funkcjonują prawidłowo, może to doprowadzić nawet do zasadowicy metabolicznej i zaburzeń elektrolitowych. To może z kolei skutkować pojawieniem się poważnych problemów ze strony układu krążenia i układu nerwowego.

Z tego też względu uważam, że jeśli sporadycznie nawiedza państwa zgaga i chcą państwo szybko się jej pozbyć, to sięgnięcie po sodę oczyszczoną może być dobrym rozwiązaniem. Jeśli jednak zmagamy się z chorobą refluksową przełyku i zgaga pojawia się stosunkowo często, to nadużywanie sody oczyszczonej może przynieść więcej złego niż dobrego – wyjaśnił.

Dr Bartosz Kulczyński dodał też, że w tej sytuacji powinniśmy znaleźć przyczynę refluksu. Najlepszym rozwiązaniem jest więc skorzystanie z profesjonalnej pomocy lekarskiej.

Naturalne sposoby na zgagę

Naturalne sposoby łagodzenia zgagi mogą obejmować zmiany stylu życia i diety. Badania sugerują, że unikanie posiłków bogatych w tłuszcze, czekolady, kawy oraz pikantnych potraw może zmniejszyć objawy refluksu żołądkowo-przełykowego – głównej przyczyny zgagi. Wskazane jest pożywanie mniejszych porcji. Ważne jest też, żeby nie kłaść się bezpośrednio po jedzeniu.

Włączenie do diety produktów takich jak imbir (działający łagodząco na błonę śluzową żołądka) czy napar z rumianku może pomagać w zmniejszaniu objawów zgagi, choć dane na ten temat są ograniczone. Warto jeść także banany i melony, ponieważ mają odczyn lekko zasadowy i mogą działać łagodząco na przełyk. W przeciwieństwie do owoców cytrusowych, rzadziej wywołują zgagę. Dobrym pomysłem jest także sięganie po jogurt naturalny i kefir. Zawierają probiotyki, które wspierają zdrową florę jelitową i mogą poprawiać trawienie. U niektórych osób pomagają też w łagodzeniu objawów refluksu.

