Polacy chętnie po nią sięgają. Ta herbatka rujnuje zdrowie, sprzyja tyciu i cukrzycy

Herbata ma wiele cennych właściwości. Pobudza do działania, wzmaga koncentrację, spowalnia procesy starzenia, zwalcza stany zapalne i wspomaga przemianę materii. Nie każda wywiera jednak tak pozytywny wpływ na organizm. Niektóre jej rodzaje bardziej szkodzą niż pomagają. Niezauważalnie dewastują zdrowie, doprowadzając do wielu poważnych powikłań. Jeden popularny napój jest najgorszy ze wszystkich. Przed jego zakupem przestrzega znany dietetyk w jednym z nagrań opublikowanych w sieci. Sprawdź, czego lepiej unikać jak ognia.

Jaka herbata rujnuje zdrowie zdaniem dietetyka?

Najgorszym wyborem z możliwych są, zdaniem dr. Michała Wrzoska, herbaty granulowane, zwłaszcza te smakowe. Wiele osób sięga po nie z uwagi na łatwość i szybkość przygotowania. Wystarczy zalać niewielką porcję granulek wodą, by przyrządzić napój. Nie trzeba czekać aż całość się zaparzy czy pilnować temperatury wody. Ta wygoda ma jednak bardzo wysoką cenę, z której mało kto zdaje sobie sprawę. Wskazane produkty zawierają zwykle ogromne ilości cukru (nawet 95 g na 100 gramów). Pojawia się on w herbacie granulowanej pod wieloma różnymi postaciami, takimi jak na przykład glukoza.

Herbatki granulowane to jest praktycznie sam cukier. A tak naprawdę to jest nawet gorsze niż sam cukier, bo cukier z wodą jest chociaż dużo tańszy – grzmi Michał Wrzosek.

Należy podkreślić, że nadmierne spożycie przywołanego składnika niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Prowadzi do niekontrolowanego przyrostu masy ciała, co z kolei zwiększa ryzyko rozwoju wielu niebezpiecznych schorzeń. Chodzi tu między innymi o cukrzycę typu drugiego, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, miażdżycę, zawał serca, udar mózgu, bezdech senny czy zwyrodnienia stawów. Co więcej, przeprowadzone badania dowodzą, że zbyt duży udział cukru w codziennej diecie sprzyja występowaniu chorób o podłożu nowotworowym (raka jelita grubego, gruczolakoraka przełyku, raka piersi, trzonu macicy czy nerek).

Jakiej jeszcze herbaty lepiej unikać?

Eksperci radzą, by unikać herbaty w plastikowych torebkach. Zawierają one bowiem cząsteczki mikroplastiku, który przenika do organizmu i odkłada się w tkankach, zaburzając funkcjonowanie wielu różnych narządów, na przykład mózgu, nerek czy wątroby. Zakłóca też gospodarkę hormonalną i nasila stany zapalne. W efekcie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia wielu problemów zdrowotnych, podobnie jak opisany wcześniej cukier.

