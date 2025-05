Ten niecodzienny dodatek do kawy wspiera zdrowie. Pokochasz to „aksamitne” połączenie

Kawa to napój uwielbiany na całym świecie, ceniony zarówno za swój smak, jak i pobudzające właściwości. Dla wielu osób filiżanka kawy to nieodłączny element poranka i sposób na dobry start dnia. Można ją przygotować na wiele różnych sposobów – od klasycznego espresso, przez delikatne latte, aż po aromatyczne kawy z przyprawami czy mlekiem roślinnym. Dzięki różnorodnym dodatkom, takim jak cynamon, wanilia, syropy smakowe czy bita śmietana, każdy może znaleźć swoją ulubioną wersję tego wyjątkowego napoju. Warto też postawić na bardziej niecodzienne dodatki.

Kawa z nietypowym dodatkiem

Ostatnio moja przyjaciółka poleciła mi bardzo nietypowy przepis na kawę – z dodatkiem oliwy z oliwek. Początkowo byłam sceptyczna, ale postanowiłam spróbować i naprawdę się zachwyciłam. Oliwa nadaje kawie wyjątkową gładkość, delikatnie podkreślając jej smak i dodając aksamitnej konsystencji. To nietypowe połączenie okazało się zaskakująco smaczne i teraz chętnie sięgam po tę wersję, zwłaszcza, że świetnie wpływa na zdrowie.

Zarówno kawa, jak i oliwa z oliwek, wykazują szereg właściwości prozdrowotnych, dlatego warto skusić się na takie połączenie. Taki napój nie tylko dodaje energii, ale też dostarcza cennych tłuszczów, które wspierają pracę serca i pomagają wchłaniać niektóre witaminy. Oliwa z oliwek dodana do kawy sprawia, że napój staje się też łagodniejszy dla żołądka. Może również zapewnić uczucie sytości na dłużej, co docenią osoby dbające o linię. Do tradycyjnie przyrządzonej kawy wystarczy dodać jedną łyżkę oliwy z oliwek. Całość trzeba przelać do małego słoiczka i delikatnie potrząsnąć – dzięki temu składniki wymieszają się ze sobą.

Jakie właściwości ma oliwa z oliwek?

Oliwa z oliwek to jeden z najzdrowszych tłuszczów roślinnych, ceniony za swoje liczne właściwości prozdrowotne. Jest bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe, szczególnie kwas oleinowy, który wspiera pracę serca i pomaga obniżać poziom „złego” cholesterolu LDL. Zawiera również silne przeciwutleniacze, takie jak witamina E i polifenole, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym i wspierają odporność. Regularne spożywanie oliwy z oliwek może także korzystnie wpływać na trawienie, kondycję skóry i ogólną równowagę organizmu.

