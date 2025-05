Ta „złota herbata” działa jak turbodoładowanie dla jelit. Jej sekretem jest jeden składnik

Odchudzanie to złożony proces, który wymaga wiele wysiłku i cierpliwości, a przede wszystkim konsekwencji w działaniu. Można go jednak sobie ułatwić i wspomóc organizm w walce z nadprogramowymi kilogramami, na przykład sięgając po „złotą herbatę”. To umowna nazwa pewnego prostego napoju o wielu prozdrowotnych właściwościach. jego głównym składnikiem jest egzotyczna przyprawa, którą wiele osób ma w swojej kuchni. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z jej dobroczynnego działania. Warto je poznać, bo jest naprawdę imponujące.

„Złota herbata”, czyli co?

„Złotą herbatę” najlepiej pić po lub w trakcie posiłku. Napój powstaje na bazie dwóch prostych i tanich składników. Do szklanki wody wystarczy wsypać pół łyżeczki sproszkowanego korzenia kurkumy, a całość dokładnie wymieszać. „Miksturę” warto wzbogacić o szczyptę pieprzu. Ten dodatek sprawi, że związki w niej zawarte (ze szczególnym uwzględnieniem kurkuminy kurkuminy) będą łatwiej przyswajalne przez organizm. Do napoju można też dorzucić odrobinę imbiru, naturalnego miodu czy cynamonu, zgodnie z upodobaniami. Nie jest to jednak konieczne. Pamiętaj o jednej bardzo ważnej kwestii – dar z ula powinien trafić do przestudzonej „herbaty”. W przeciwnym razie straci wiele cennych właściwości.

Jak „złota herbata” wspomaga odchudzanie?

Za cenne właściwości „złotej herbaty” odpowiada zawarta w niej kurkuma. Przyprawa wykazuje silne działanie przeciwzapalne. W efekcie eliminuje jeden z czynników utrudniających odchudzanie. Przeprowadzone badania dowodzą, że przewlekły stan zapalny zmniejsza bowiem zdolność organizmu do spalania tłuszczu. W dodatku kurkuma ma właściwości rozgrzewające. Jest zaliczana do tak zwanych termogeników. Pobudza termogenezę, czyli proces wytwarzania ciepła. Podnosi temperaturę ciała. Organizm dąży do tego, by się schłodzić. Zużywa więcej energii. a w rezultacie szybciej spala kalorie. Warto zauważyć, że kurkuma usprawnia również procesy trawienia. Wzmaga wydzielanie żółci i łagodzi różne dolegliwości gastryczne, na przykład wzdęcia czy zaparcia.

Kto powinien uważać na wodę z kurkumą?

Przeciwskazaniem do spożywania kurkumy jest między innymi ciąża, nadkwasota, kamica żółciowa czy choroba wrzodowa żołądka. Muszą na nią również uważać osoby w trakcie farmakoterapii. Może bowiem wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami. Pacjenci zmagający się z przewlekłymi schorzeniami powinny skonsultować się z lekarzem przed włączeniem jej do jadłospisu.

