Magda Gessler zawsze dodaje je do rosołu. Bez tych dwóch składników nie ma dobrej zupy

Polacy uwielbiają rosół. Każda gospodyni ma na niego swój własny przepis. Kluczem do przygotowania dobrej zupy jest nie tylko wysoka jakość poszczególnych składników, ale również odpowiedni dobór przypraw. I nie chodzi wyłącznie o sól czy pieprz. Magda Gessler uzupełnia ten podstawowy zestaw o parę dość nieoczywistych produktów, które spora część osób pomija. Niesłusznie, bo dzięki nim rosół zyskuje nie tylko więcej smaku i aromatu, ale też wartości odżywczych.

Co do rosołu dodaje Magda Gessler?

Słynna restauratorka dorzuca do rosołu goździki. Na każdy litr zupy przypadają 2-3 sztuki. Dzięki nim danie zyskuje ciekawszy smak i aromat. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ta niepozorna przyprawa ma również wiele cennych właściwości. Zawierają bowiem eugenol, który wykazuje silne działanie antyoksydacyjne. Zwalcza nadmiar wolnych rodników w organizmie, a w efekcie spowalnia procesy starzenia i łagodzi stany zapalne. Obniża też poziom „złego cholesterolu” oraz stężenie glukozy we krwi. W dodatku ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Wzmacnia odporność i wspomaga funkcjonowanie wątroby. Tym samym może odegrać ważną rolę w profilaktyce rozmaitych chorób, takich jak miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu drugiego, zawał serca czy udar mózgu.

Goździki można śmiało dodawać nie tylko do rosołu, ale również innych dań (flaczków, bigosu, duszonych mięs, marynat etc.). Świetnie komponują się te z owocami. To idealny składnik konfitur i kompotów oraz herbaty i kawy. Trzeba jedynie pamiętać, by zachować umiar. Nadmiar tej korzennej przyprawy w diecie przynosi skutek odwrotny od zamierzonego i zamiast pomagać szkodzi. Włączana do jadłospisu w zbyt dużych ilościach, powoduje zatrucie.

Czym jeszcze wzbogacić smak rosołu?

Magda Gessler dorzuca również do rosołu kilka listków lubczyku. Dzięki niemu zupa zyskuje jeszcze intensywniejszy smak. Co ciekawe, lubczyk to również składnik kostek rosołowych czy przypraw typu maggi. Warto jednak pamiętać, że jakość tego typu produktów, które można znaleźć w sklepach i supermarketach często pozostawia wiele do życzenia. Dlatego lepiej zrezygnować z ich zakupu i postawić wyłącznie na naturalne składniki.

Czytaj też:

To najgorsze kefiry, a Polacy kupują je na potęgę. Lepiej sprawdź, co masz w lodówceCzytaj też:

Nie wrzucaj tych części mięsa do rosołu. Mogą być siedliskiem pasożytów