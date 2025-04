Nie wrzucaj tych części mięsa do rosołu. Mogą być siedliskiem pasożytów

Rosół to tradycyjna polska zupa, którą lubi niemal każdy. Często gości na naszych stołach w niedziele, podaje się go też na specjalne rodzinne uroczystości Jest bardzo zdrowy i pożywny – rozgrzewa, wspomaga trawienie i wzmacnia odporność. Gotowany długo na mięsie i warzywach, ma głęboki smak i aromat, który kojarzy się z domowym ciepłem. To klasyka, która nigdy się nie nudzi. Warto jednak wiedzieć, jakiego mięsa pod żadnym pozorem do niego nie wrzucać, ponieważ można sobie tylko zaszkodzić.

Tego mięsa lepiej nie wrzucać do rosołu

Tradycyjnie rosół gotuje się na mięsie z kurczaka, kaczki lub indyka. Jest to słuszne, ponieważ zupa wychodzi wtedy niezwykle smaczna i pożywna, jednak trzeba wiedzieć, że niektóre części drobiu należy pominąć i pod żadnym pozorem nie powinny znaleźć się w garnku z wywarem. Chodzi o głowę, podroby oraz ogon. Wynika to z faktu, że w tych częściach mogą występować pasożyty, które w konsekwencji mogą negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie. Najlepiej więc korzystać tylko z tych części drobiu, które są podane w przepisie na rosół.

O czym pamiętać, gotując rosół?

Gotując rosół, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim mięso należy zalać zimną wodą – dzięki temu wywar będzie klarowny i esencjonalny. Możesz też zastosować trik na klarowny rosół. Zupa powinna gotować się powoli, na małym ogniu, bez gwałtownego wrzenia – to pozwala wydobyć głęboki smak. Jeśli chcesz, żeby rosół był jeszcze bardziej aromatyczny, to przed dodaniem cebuli do wywaru – opal ją delikatnie nad palnikiem. Pamiętaj też, że rosół należy solić zawsze dopiero pod koniec gotowania – woda bez dodatku soli wydobędzie to, co najlepsze z mięsa i warzyw. Na samym końcu zobaczysz, czy jest jeszcze potrzebna ta przyprawa, czy może smak jest już odpowiedni. Jeśli zdecydujesz się ją dodać, nie będzie ryzyka, że zupa wyjdzie przesolona.

Czytaj też:

Co zamiast ziemniaków? Ten niedoceniany składnik odchudza i wzmacnia organizmCzytaj też:

Babcia zdradziła mi sekret rosołu, który leczy i zachwyca smakiem. To tylko jedna zapomniana przyprawa