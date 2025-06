Męczy cię alergia i zatkany nos? Ekspertka: pij łyżkę tego „czarnego złota” dziennie

W ostatnim czasie wiele osób zmaga się z objawami alergii, które nasiliły się wraz z intensywnym pyleniem roślin. Choć tabletki antyhistaminowe mogą przynieść ulgę, warto sięgnąć również po naturalne sposoby wspomagające walkę z alergią. Pomocne mogą być między innymi inhalacje ziołowe, zadbanie o odpowiednie nawilżenie powietrza w domu. Włączenie takich metod może złagodzić objawy. Jest jeszcze jeden sposób, z którego warto skorzystać.

Ten olej to naturalny lek na alergię

Małgorzata Lenartowicz, dietetyk kliniczny i psychodietetyk opublikowała na swoim koncie na Instagramie wpis, w którym poleca naturalny lek na alergię. Ekspertka zauważa, że jeśli twoja codzienność to zatkany nos, kichanie, swędzenie, zwiększone wydzielanie wydzieliny z nosa czy łzawiące oczy, to jest na to naturalne remedium.

Koniecznie włącz do swojej diety olej z czarnuszki, który wykazuje działanie przeciwalergiczne, przeciwhistaminowe, przeciwzapalne i immunomodulujące. To „czarne złoto” rekomenduję od lat, szczególnie na progu wiosny. Każdego roku pomaga wielu moim pacjentom i tysiącom moich obserwatorów – powiedziała.

Specjalistka zauważyła, że ogromne znaczenie w kontekście właściwości terapeutycznych oleju z czarnuszki ma zawartość w nim tymochinonu. Ta z kolei jest zależna od pochodzenia nasion i ich jakości. Warto więc szukać oleju z jak najwyższym poziomem tego składnika. Ekspertka zauważyła, że najwyższy, jaki zna to 11,49 mg/g – może to być więc dobrym punktem odniesienia podczas zakupu oleju z czarnuszki.

Jak dawkować olej z czarnuszki?

Ekspertka podała też zalecane dawki dziennego spożycia oleju z czarnuszki. Dorośli powinni pić łyżkę tego „czarnego złota” dziennie.

Choć debiutantom rekomenduję podzielić tę dawkę i zacząć od łyżeczki po śniadaniu i łyżeczki po kolacji – dodała.

W przypadku dzieci w wieku 1-2 lat jest to 1/4 łyżeczki, w wieku 3-5 lat – pół łyżeczki, a maluchy powyżej 6 lat mogą spożywać łyżeczkę dziennie.

Ekspertka podała też przepis na sok z czarnuszki, dzięki któremu ten olej będziemy mogli spożywać w smaczniejszej dla nas formie.

Do 125 ml soku przecierowego, na przykład z banana, marchewki czy jabłka (ważne, aby nie był to sok klarowny, a gęsty/zawiesisty) wlej olej z czarnuszki. Wymieszaj energicznie, robiąc wirek i wypij. Możesz dodatkowo przepić wodą.

