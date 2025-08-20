Dino zaszalało z cenami kawy! Tę markę premium kupisz teraz „za grosze”. Zrób zapasy!

Najnowsza gazetka Dino obfituje w wiele ciekawych ofert. Wśród nich prym wiodą obniżki cen kawy. Taniej możesz kupić dużo produktów różnych marek. Limitów nie ma, więc bierz ile chcesz. Nie musisz przy tym okazywać żadnych specjalnych kart ani aplikacji na telefon. Wystarczy, że odwiedzisz sieć i zrobisz zakupy. Czasu na uzupełnienie zapasów masz całkiem sporo. Wszystkie opisane niżej promocje obowiązują w tym samym terminie. Zaczynają się w środę, a kończą we wtorek (20-26 sierpnia 2025 roku).

Jaką kawę kupisz teraz taniej w Dino?

Promocja dotyczy między innymi kawy mielonej MK Cafe Premium. Za jedną paczkę o wadze 500 gramów zapłacisz teraz 26 złotych i 99 groszy, ale dopiero przy zakupie dwóch opakowań. „Normalna” cena za sztukę wynosi niespełna 38 złotych. Możesz zaoszczędzić więc ponad 20 złotych. Sieć przygotowała również atrakcyjny rabat na kawy ziarniste:

Jacobs – paczka o wadze 1,1 kilograma kosztuje teraz tylko 63 złote i 39 groszy (zamiast 76,99 zł),

paczka o wadze 1,1 kilograma kosztuje teraz tylko 63 złote i 39 groszy (zamiast 76,99 zł), Aroma Gold Prima – na opakowanie o pojemności 900 gramów wydasz teraz 10 złotych mniej niż zwykle, czyli 49,99 zł.

Jeśli wolisz kawę rozpuszczalną, sięgnij po Rio de Brass Crema (160 g) albo Nescafe Classic (200 g). Pierwszy z wymienionych produktów to wydatek rzędu 18 złotych i 49 groszy. Jego regularna cena wynosi 22 złote i 79 groszy. Z kolei, jeśli włożysz do koszyka dwa opakowania kawy Nescafe, to przy kasie zapłacisz za nie niespełna 50 złotych (24,99 zł za sztukę). W „normalnych” musiałbyś wydać ponad 20 złotych więcej.

Tani cukier w Dino – warunki oferty

Lubisz słodzić kawę? Dobrze się składa, bo Dino obniżyło też cenę białego cukru. Jeśli włożysz do koszyka 5 opakowań produktu (na przykład Diamant czy Sweet Family), to koszt jednej sztuki „spadnie” do 2 złotych i 19 groszy. Zaoszczędzisz 70 groszy na paczce. Obniżka nie jest imponująca, ale przy większych zakupach uzbiera się całkiem spora kwota. Pamiętaj, by zakupione zapasy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

