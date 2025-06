Te domowe lody à la magnum zrobisz z 5 składników. Są 1000 razy lepsze niż sklepowe

Tym razem wzięłam na swój kulinarny „warsztat” jedne z najpopularniejszych mrożonych deserów na patyku i postanowiłam przygotować swoją wersję tych kultowych przysmaków. Moje lody à la magnum – w przeciwieństwie do ich sklepowego odpowiednika – nie zawierają żadnych zbędnych dodatków. Nie mają w swoim składzie dużych ilości cukru i tłuszczu. Nie znajdziemy w nich syropu glukozowego, mączki chleba świętojańskiego, gumy guar czy karagenu. Ostatni z przywołanych związków jest szczególnie niebezpieczny, bo – jak dowodzą przeprowadzone badania – może negatywnie wpływać na mikrobiotę jelit, a co za tym idzie zaburzać pracę całego organizmu.

Jak zrobić domowe lody à la magnum?

Przygotowanie tych przysmaków jest banalnie proste. Wystarczy 30 minut pracy. Potem oczywiście trzeba się uzbroić w cierpliwość. Desery muszą spędzić kilka godzin w zamrażarce, by zastygnąć i zyskać odpowiednią konsystencję. Warto jednak poczekać, bo efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania. Lody zachwycają smakiem i z pewnością przypadną do gustu nawet najbardziej wybrednym łasuchom. Nie wrócisz już do sklepowych gotowców.

Przepis: Domowe lody w polewie czekoladowej To świetna alternatywa dla sklepowych deserów. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 252 w każdej porcji Składniki Na lody: 2 banany

150 g jogurtu greckiego

1–2 łyżki masła orzechowego

50 ml mleka Na polewę: 150 g gorzkiej czekolady Sposób przygotowania Robienie masy na lodyUmyj i obierz banany. Pokrój je na kawałki i wrzuć do blendera. Dodaj jogurt, mleko, masło orzechowe i wymieszaj całość. Napełnianie foremek i mrożenieWlej powstałą masę do foremek. Do każdej wciśnij patyczek. Włóż foremki do zamrażarki na 3 godziny. Co jakiś czas (najlepiej co pół godziny) przemieszaj zawartość foremek. Szykowanie polewyPosiekaj czekoladę na mniejsze kawałki. Przełóż ją do miski. Zagotuj wodę w rondelku. Następnie ustaw palnik kuchenki na najmniejszą moc. Umieść miskę z czekoladą nad garnkiem z wodą. Uważaj, by naczynia się nie stykały. Jeśli chcesz możesz dodać do polewy 30% śmietankę, około 100 mililitrów. Pamiętaj, by od czasu do czasu przemieszać czekoladę. Gotową polewę przestudź. Wykańczanie lodówZanurz zamrożone lody w ciepłej, ale nie gorącej polewie. Następnie wsadź je do zamrażarki na około 30 minut.

Wskazówka: Jeśli chcesz, możesz dodać do masy na lody kawałki gorzkiej czekolady albo posiekane orzechy, na przykład włoskie.

Domowe lody à la magnum a dieta

Domowymi lodami à la magnum możesz zajadać się nawet będąc na diecie. Ich bazą jest jogurt naturalny typu greckiego. To świetne źródło łatwoprzyswajalnego białka, a ten makroskładnik jest jednym ze „sprzymierzeńców” odchudzania. Zapewnia uczucie sytości na długo, a jednocześnie usprawnia perystaltykę jelit i zmusza organizm do intensywniejszej pracy. Jego trawienie wiąże się z większym wydatkiem energetycznym, co przekłada się na szybsze spalanie kalorii. Pamiętaj jednak, by zachować umiar i nie pałaszować zbyt wielu deserów za jednym razem, bo nawet zdrowe przysmaki – spożywane w nadmiarze – mogą sprzyjać tyciu i szkodzić zdrowiu.

