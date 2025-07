Jak szybko oczyścić kurki? Patent Anny Starmach bije na głowę wszystkie pozostałe

Sezon na kurki trwa od czerwca do października, a więc właśnie teraz grzybiarze mają „pole do popisu”. W Polsce nie brakuje miłośników tych grzybów – nic dziwnego, są one dość wszechstronne w kuchni, można z nich przygotować wiele pysznych potraw. Wcześniej jednak każdy musi zmierzyć się z najmniej lubianą częścią, która polega na oczyszczeniu kurek.

Jak szybko oczyścić kurki?

Sposób na takie szybkie i banalnie proste oczyszczenie tych grzybów z piachu podała Anna Starmach – znana autorka książek kucharskich.

Kurki wsadź do dużej miski, posyp je solą i zalej świeżo ugotowaną wodą. Delikatnie poruszaj kurki łyżką, w ten sposób zgromadzony na grzybach piasek opadnie na dno miski. Kurki wyłów łyżką cedzakową. Aby mieć pewność, że kurki są już czyste, powtórz czynność trzy razy – wyjaśnia ekspertka na swoim blogu.

Po tym kurki są już gotowe do dalszej obróbki. Anna Starmach dodała też, że dla niej kurki to jedne z najbardziej aromatycznych grzybów. Możesz też wypróbować patent Katarzyny Bosackiej na szybkie oczyszczenie kurek.

Co pysznego przygotować z kurek?

Z kurek można przygotować wiele pysznych potraw, między innymi zupę kurkową, która oczaruje wszystkich gości swoim grzybowym aromatem. Ciekawą opcją jest także zrobienie sałatki z grillowanych ziemniaków z kurkami i wędzonym boczkiem. Jeśli masz ochotę na klasykę w nieco bardziej „wymyślnej” odsłonie – zrób kotleta schabowego z kurkami – to połączenie skradnie twoje serce. Te grzyby możesz dodać też do pizzy (nie musisz ograniczać się tylko do pieczarek). Ja osobiście jestem fanką jajecznicy z kurkami i mogłabym ją jeść codziennie na śniadanie. Cudownie smakuje też sos z kurkami – jest bardzo uniwersalny i świetnie komponuje się z rybami, mięsem, ale też makaronem czy kaszą. Jako przystawka idealne będą grzanki z kurkami – dobrze jest połączyć je z czosnkiem, natką pietruszki, serem kozim, cebulą i suszonymi pomidorami. Zanim jednak zaczniesz przyrządzać te grzyby, to koniecznie sprawdź, co zrobić, żeby kurki nie były gorzkie.

