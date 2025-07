Woda z kranu zamiast butelkowanej? Dietetyk nie ma wątpliwości

Odpowiednie nawodnienie podczas upalnych dni (ale nie tylko!) jest niezwykle ważne. Sama jednak wiem, że często zapominam kupić wodę w butelkach, by mieć odpowiednią ilość w domu. To z kolei sprawia, że nie dbam o nawodnienie tak, jak powinnam. Zaczęłam więc zastanawiać się, czy w naszym kraju można pić wodę z kranu i postanowiłam „przyjrzeć” się bliżej temu tematowi.

Czy można bezpiecznie pić kranówkę?

Okazuje się, że picie wody z kranu jest bezpieczne dla naszego zdrowia i śmiało możemy to robić.

Zgodnie z polskimi prawem woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych spełniając wymagania mikrobiologiczne i chemiczne – brzmi komunikat opublikowany na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Dodano także, że przedsiębiorstwa wodociągowe oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna regularnie monitorują jakość wody pod tym kątem. Dzięki temu wszelkie zagrożenia są na bieżąco zauważane i likwidowane. Picie kranówki jest dobrym wyborem, ponieważ w ten sposób oszczędzamy pieniądze (jest znacznie tańsza od wody butelkowanej), a także ograniczamy produkcję odpadów plastikowych.

Kiedy nie pić wody z kranu?

Woda w Polsce jest regularnie kontrolowana, więc co do zasady, jest dość bezpieczna. Są jednak pewne sytuacje i wyjątki, w których należałoby filtrować wodę – mówi dr Paulina Ihnatowicz, dietetyk.

Rób to, jeśli wiesz, że masz twardą wodę. Wynika to faktu, że twarda woda przyczynia się do osadzania na przykład w czajniku czy ekspresie do kawy. Niektórym osobom przeszkadza też smak takiej wody, więc wtedy warto ją przefiltrować. Filtracja pomaga w złagodzeniu smaku i tym, żeby była bardziej „miękka”.

Choć w Polsce woda jest ogólnie bezpieczna, to są sytuacje, kiedy lepiej nie pić jej prosto z kranu. Mowa między innymi o starszych budynkach, które mają przestarzałą kanalizację, a tam woda może nie być dobrej jakości. Wtedy również warto ją przefiltrować.

Ekspertka dodała, że jeśli woda z kranu ma nieprzyjemny zapach lub smak, na przykład chloru, to również warto rozważyć jej filtrację. Picia wody z kranu należy też unikać, gdy ma mętną konsystencję, brązowy odcień lub nieprzyjemny zapach. Nigdy nie pij też wody z kranu, gdy doszło do awarii i stała ona długo w rurach.

